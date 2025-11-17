ドジャース、タッカー獲得は“断念”か「10年契約を結ぶ見込みはない」元MVP外野手に注力する可能性

ドジャースはタッカー獲得を断念するのか(C)Getty Images

ドジャースが今オフにカブスからFAとなったカイル・タッカーを獲得する可能性が報じられているが、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「10年契約を結ぶ見込みはない」と報じている。

同メディアは、マイケル・コンフォートがFAとなり、このまま退団する可能性が高い中、ドジャースの外野の穴を埋めるのにタッカーは最適だとし「彼は球界屈指の打者の一人であり、ドジャースにとって明らかにアップグレードとなる」と伝えた。

ただ、米スポーツ専門局『ESPN』のアルデン・ゴンザレス記者は、タッカーが要求する長期契約にドジャースは興味を示していないと報じている。

「ドジャースはもう一人の打者を加えることに前向きであり、外野手でそうするのが最も理にかなっているが、タッカーのために10年や12年といった長期契約に踏み込むことは想定されていない」と推察している。