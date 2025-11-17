ドジャース、タッカー獲得は“断念”か「10年契約を結ぶ見込みはない」元MVP外野手に注力する可能性
ドジャースはタッカー獲得を断念するのか(C)Getty Images
ドジャースが今オフにカブスからFAとなったカイル・タッカーを獲得する可能性が報じられているが、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「10年契約を結ぶ見込みはない」と報じている。
同メディアは、マイケル・コンフォートがFAとなり、このまま退団する可能性が高い中、ドジャースの外野の穴を埋めるのにタッカーは最適だとし「彼は球界屈指の打者の一人であり、ドジャースにとって明らかにアップグレードとなる」と伝えた。
ただ、米スポーツ専門局『ESPN』のアルデン・ゴンザレス記者は、タッカーが要求する長期契約にドジャースは興味を示していないと報じている。
「ドジャースはもう一人の打者を加えることに前向きであり、外野手でそうするのが最も理にかなっているが、タッカーのために10年や12年といった長期契約に踏み込むことは想定されていない」と推察している。
では、タッカー以外の獲得候補は誰になるのか。記事では「ドジャースが今オフに獲得を噂されている外野手はタッカーだけではない。元MVPのコディ・ベリンジャー（ヤンキース）も候補に挙がっている。ドジャースは2022年にベリンジャーを放出したが、彼はここ数年、ロサンゼルスを離れて再び堅実な打撃を披露している」と指摘した。
「ベリンジャーも高額ではあるが、タッカーと同等の契約期間と金額を要求する可能性は低いだろう」とみており、タッカー獲得は断念し、元MVP外野手に注力するかもしれない。
