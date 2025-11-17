「“考えすぎ”から解放された」

そんな感想が国内外から届いているのが、世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっている『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書がついに日本上陸。本書によって日本人が考えている以上に「考えすぎ」が恐ろしい事態を招くことがわかった。今回はライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「ひとり反省会」と「自動反省モード」

友達と久しぶりに会って、話も盛り上がった。

でも、その夜に送ったLINEの返信がやけにそっけない。

「あれ？ もしかして私、余計なことを言った？」

「ちょっと上から目線の発言あったか？」

その瞬間から、頭の中でひとり反省会が始まる。

でも、本当のところはわからない。

相手は単に疲れていたのかもしれないし、ただ絵文字を打つ気分ではなかっただけかもしれない。なのに、「自分が悪い」と決めつけてしまう。

考えすぎは友達関係に限ったものではない。

仕事でも、恋愛でも、ちょっとした沈黙やミスをきっかけに、「自分が何かしたのかも」と自動的に反省モードに入ってしまう。

世界的ベストセラーの教え

この秋も日本で話題となっている、全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントン（行動心理学修士）もこう述べている。

問題を抱えているのは間違ったことでもないし、悪いことでもない。

問題を抱えていることで、自分を批判したり責めたりする必要はない。

――『STOP OVERTHINKING』（P.86）より

つまり、問題があること自体は悪くない。

大切なのは、その問題とどう向き合うかということ。

たとえば、仕事でミスをしたときはどうだろう。

本来、大事なのは同じミスを繰り返さない仕組みをつくること。

なのに「自分はダメだ」と責め続けると、エネルギーは自己否定に消え、肝心の再発防止策が見えなくなってしまう。

問題を解くつもりが、いつの間にか自分を裁く作業にすり替わっている。

これではいつまでたっても前に進めない。

「思考の無限ループ」から抜け出す

たった1つの方法

そんなとき、思考の無限ループから抜け出す鍵になるのが「外在化」だ。

「自分が悪い」ではなく、「今、思考が暴走しているな」と言い換えてみる。

たったこれだけで、問題は自分の外に置かれ、不思議なことに、頭の中に少しスペースができる。

つまり「性格の問題だ」と思っていたものが、「対処すべき対象」に変わるのだ。

そうやって問題の位置を変えるだけで、行動の自由度は大きく広がる。

そして選択肢があると気づいた瞬間、心が動ける余白が生まれるのだ。

考えすぎる自分を責める必要はない。

ただ、「あ、また来たな」と気づいて、距離を取ればいい。

私もこれまで数々のプロフェッショナルの取材をしてきた。

その中で学んだことは、仕事でミスをしたときや問題が起きたときの対処法について、三流の人はつい「自分を責め」てしまう。そして、二流の人は「問題を分析」してばかりで前に進めない。

一方、一流の人は、問題を「外在化」させるテクニックにより、「問題の位置を変え、心に余白をつくる」。

私も、次にLINEの返信がそっけなくても、「いま思考がループしているな」とつぶやくことにしよう。

ひとり反省会を早めに切り上げれば、少なくとも睡眠時間は確保できる。

そして翌朝には、昨夜の自分がやけに真剣に悩んでいたことが、案外どうでもよく思えてくるに違いない。ぜひ本書のノウハウを試してみてほしい。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）