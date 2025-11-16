50Âå¡ÖGU¡¦Ìµ°õÎÉÉÊ¡×5¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÃå¤Þ¤ï¤·¥³¡¼¥Ç7Áª¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡È¤Ê¤ó¤«¤¹¤Æ¤¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¥³¥Ä
Ãå¤Þ¤ï¤·ÎÏ¤Î¹â¤¤¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡¦GU¤ÎÉþ¡×¤È¡¢¤½¤Î³èÍÑ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃø½ñ¤ò¤â¤Ä¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼7Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¡¦canaria¤µ¤ó¡Ê50Âå¡¦¿ÈÄ¹160cm¡Ë¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹õ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï1Ëç¤¢¤ì¤ÐÃå¤³¤Ê¤·¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë
º£²ó¤ÎÃå¤Þ¤ï¤·¤Ë¤Ï¡¢
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¹õ¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¥³¡¼¥Ç2Áª
A¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡§Ìµ°õÎÉÉÊ¡Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä ¥á¥ó¥ºM¥µ¥¤¥º ¡ï1990¡Ë
BÄ¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¡§Ìµ°õÎÉÉÊ¡Ê¿ôÇ¯Á°¤Î¤â¤Î¡Ë
C¥»¡¼¥¿¡¼¡§Ìµ°õÎÉÉÊ¡ÊÀö¤¨¤ë¥¦¡¼¥ë¥Ï¥¤¥²¡¼¥¸¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¥»¡¼¥¿¡¼ ¡ï2990¡Ë
D¥Ñ¥ó¥Ä¡§GU¡Ê¥Á¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥É¥Ñ¥ó¥Ä ¥á¥ó¥ºS¥µ¥¤¥º ¡ï1990¡Ë
E¥¸¡¼¥ó¥º¡§GU¡Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥º¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¸¡¼¥ó¥º ¡ï2990 ¢¨¿þ¤Ï¥»¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¡Ë¤Î5Ãå¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¡£
Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÁÇºà´¶¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£»ä¤Ï¥·¥Ã¥¯¤ÇÃå¤Þ¤ï¤·¤ä¤¹¤¤¹õ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌµ¹ü¤Ê°õ¾Ý¤ò³è¤«¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤±¤º¡¢¥Ù¥ë¥È¤ä»þ·×¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ç¥Ä¥ä´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡ä
A¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡§Ìµ°õÎÉÉÊ¡Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä ¥á¥ó¥ºM¥µ¥¤¥º ¡ï1990¡Ë
D¥Ñ¥ó¥Ä¡§GU¡Ê¥Á¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥É¥Ñ¥ó¥Ä ¥á¥ó¥ºS¥µ¥¤¥º ¡ï1990¡Ë
¡¦¥Ð¥Ã¥°¡§³ÚÅ·
¡¦¥·¥å¡¼¥º¡§¥®¥ã¥ë¥ê¡¼¡¦¥ô¥£¡¼
¹õ¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤Ï¥é¥¯¤ÊÃå¿´ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼êÈ´¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¦ÌÌ¤â¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢´Å¤á¤Ê¾®Êª¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê»þ·×¤È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¤È¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¥Ñ¡¼¥ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥³¥í¥ó¤È´Ý¤¤¥«¥´¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò»ÈÍÑ¡£Ê·°Ïµ¤¤¬°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤®¤Þ¤¹¡£
¡ãÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡ä
A¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡§Ìµ°õÎÉÉÊ
E¥¸¡¼¥ó¥º¡§GU¡Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥º¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¸¡¼¥ó¥º ¡ï2990 ¢¨¿þ¤Ï¥»¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¡Ë
¡¦¥Ð¥Ã¥°¡§¥´¥ß¥ç¥¦¥Þ¥ë¥·¥§
¡¦¥·¥å¡¼¥º¡§¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹
ÄêÈÖ¥Ü¡¼¥À¡¼T¤Ï¡¢¸ª¤«¤±¤ä½Å¤ÍÃå¤Ç¤â½ÅÊõ
1Ëç¤ÇÃå¤Æ¤â¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢»ä¤ÎÄêÈÖÃå¤Þ¤ï¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ï¥ó¥Ä¡¼¥³¡¼¥Ç¤Î¾®Êª¤Ï¡¢ÀÖ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ð¥Ã¥°¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥À¡¼¡ß¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÍ·¤Ó¿´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡ä
BÄ¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¡§Ìµ°õÎÉÉÊ¡Ê¿ôÇ¯Á°¤Î¤â¤Î¡Ë
E¥¸¡¼¥ó¥º¡§GU
¡¦¥Ð¥Ã¥°¡§¥Ø¥¤¥Ë
¡¦¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡§¥ª¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¥º¥Æ¡¼¥é¡¼
¡¦¥·¥å¡¼¥º¡§¥í¥Ã¥¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼T¥·¥ã¥Ä¤Ï¸ª¤Ë¤«¤±¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÃå¤³¤Ê¤¹¤È¤¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥Ü¡¼¥À¡¼¤ÎÇò¤Ç·Ú¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¹õ¤ÈÇò¤ÎÇÛ¿§¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤â±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡ä
A¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡§Ìµ°õÎÉÉÊ
BÄ¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¡§Ìµ°õÎÉÉÊ
E¥¸¡¼¥ó¥º¡§GU
¡¦¥Ð¥Ã¥°¡§¥¨¥Ð¥´¥¹
¡¦¥·¥å¡¼¥º¡§GU
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¤¤Á¤ó¤È´¬¤«¤Ê¤¤ÌµÂ¤ºî´¶¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¤ÓÌÜ¤Ïº¸±¦¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë¾¯¤·¤º¤é¤·¤Æ¡¢°ÌÃÖ¤âÄ¹¤µ¤â¤½¤í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼T¥·¥ã¥Ä¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃå¤ë¤³¤È¤â¡£Âµ¸ý¤ä¿þ¤«¤é¥Á¥é¸«¤»¤¹¤ë¤È¡¢¾åÈ¾¿È¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡ä¡¡
A¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡§Ìµ°õÎÉÉÊ
BÄ¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¡§Ìµ°õÎÉÉÊ
D¥Ñ¥ó¥Ä¡§GU
¡¦¥Ð¥Ã¥°¡§¥¨¥Ð¥´¥¹
¡¦¥·¥å¡¼¥º¡§¥®¥ã¥ë¥ê¡¼¡¦¥ô¥£¡¼
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ï¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤Î¥«¥ó¥Õ¥ëºÞ¤Ë
°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÃå¤Þ¤ï¤·¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¹õ¡¦¥Ù¡¼¥¸¥å¡¦Çò¤¬´ðÄ´¤Î¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤Ë°ìÅÀÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¤°¤Ã¤È²Ú¤ä¤°¤Î¤Ç½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2990±ß¤È»î¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Í¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÎºÙÉô¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤ò¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¡£»÷¤¿¿§¤È¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÆÃÊÌ´¶¤â½Ð¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡ä
C¥»¡¼¥¿¡¼¡§Ìµ°õÎÉÉÊ¡ÊÀö¤¨¤ë¥¦¡¼¥ë¥Ï¥¤¥²¡¼¥¸¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¥»¡¼¥¿¡¼ ¡ï2990¡Ë
D¥Ñ¥ó¥Ä¡§GU
¡¦¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡§»ä¤ÎÉô²°
¡¦¥·¥å¡¼¥º¡§¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹
¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ë¥Ã¥È¤ò¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë´¬¤¤¤Æ¡¢¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¥³¡¼¥Ç¤¬¾¯¤·¤â¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤³¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤è¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡ä
BÄ¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¡§Ìµ°õÎÉÉÊ
C¥»¡¼¥¿¡¼¡§Ìµ°õÎÉÉÊ
E¥¸¡¼¥ó¥º¡§GU
¡¦¥Ð¥Ã¥°¡§¥¯¥ì¥É¥é¥ó
¡¦¥·¥å¡¼¥º¡§¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹
¢¨ ¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃø¼Ô¼«¿È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿»äÊª¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ ¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼èºà»þ¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ä¼è°·¾¦ÉÊ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢´û¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤