¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¥ª¥¿¥¯¡×¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¡¼Ç¡¢¥À¡¼¥È¤òÌä¤ï¤Ê¤¤ËüÇ½¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿°Û¼¡¸µ¤ÎËöµÓ
ÁÉ¤ëÌ¾ÇÏ¤Î¿¿¿ñ
Ï¢ºÜÂè22²ó¡§¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊCygames¡Ë¡£2021Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè22²ó¤Ï¡¢µ©Âå¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ¼Ç¤È¥À¡¼¥È¤ÎÎ¾Êý¤Ç£Çµ¤òÀ©¤·¤¿¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
2000Ç¯¤Î£Ç£É¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¢¥Ã¤È¸À¤ï¤»¤ë¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¡photo by Sankei Visual
¡¡¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë"¿ä¤·"¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤É¤ó¤ÊÅØÎÏ¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£
"¿ä¤·"¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¦¥ÞÌ¼¤È¤¤¤¦À¸¿è¤Î¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¥ª¥¿¥¯¡×¤Ç¤¢¤ë¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢¥¦¥ÞÌ¼¤ò°¦¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼Ç¤È¥À¡¼¥ÈÎ¾Êý¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¦¥ÞÌ¼¤ò´Ö¶á¤ÇÇÒ¤ß¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤ËÃÃÏ£¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡¡¤³¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¥ÁöÇÏ¡¦¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Æ±ÇÏ¤Ï1999Ç¯¡Á2003Ç¯¤Ë¸½ÌòÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¼Ç¤Î£Çµ¤ò£´¾¡¡¢¥À¡¼¥È¤Î£Çµ¤ò£²¾¡¡ÊÃÏÊý¸òÎ®£Ç£É¤ò´Þ¤à¡Ë¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢º£¤Ç¸À¤¦"ÆóÅáÎ®"¤ò¼Â¸½¤·¤¿Ì¾ÇÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ±ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò½é¤á¤ÆÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£2000Ç¯¤Î£Çµ¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï18Æ¬Ãæ13ÈÖ¿Íµ¤¡£´°Á´¤Ë"ÉúÊ¼°·¤¤"¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¤Ç¡¢Æ±ÇÏ¤ÏÁ°Ç¯¤Î£¹·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ14Àï£µ¾¡¤ÎÀïÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾¡¤ÁÀ±¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥À¡¼¥È¡£¼Ç¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¥À¡¼¥È¤Ç¤ÏÃÏÊý¸òÎ®Àï¤ò´Þ¤á¤Æ½Å¾Þ£³¾¡¤òµó¤²¤ÆÀ¤Âå¾å°Ì¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Ç¤Ç¤Ï£Ç¶¡¢£Ç·¤Ç£³Ãå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ¹â¡£°ìÀþµé¤Î¶¯¹ë¥Þ¥¤¥é¡¼¤¬½¸¤¦¤³¤Î£Çµ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¸åÊý£³ÈÖ¼ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¥À¡¼¥ÈÀï¤Ç¤ÏÁ°ÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Æ±ÇÏ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¸å¤í¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¼Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¸åÊý£³ÈÖ¼ê¤ò¿Ê¤ß¡¢Á°¤Ë¤Ï15Æ¬¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾Àþ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¹¥°Ì¤ÎÆâ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¥À¥¤¥¿¥¯¥ä¥Þ¥È¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤â¼¡¡¹¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¤Þ¤À¸åÊý¤Î°ÌÃÖ¼è¤ê¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢Ä¾ÀþÆþ¸ý¤Ç¿ÊÏ©¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡£·ÁÀª¤ÏÀäË¾Åª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢¤Ï¤ä»Ä¤ê100£í¡£ÀèÆ¬Áè¤¤¤ËÌÜ¤ò°Ü¤¹¤È¡¢ÃæÃÄÆâ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥À¥¤¥¿¥¯¥ê¡¼¥ô¥¡¤¬Æ±¤¸¾¡ÉéÉþ¤Î¥À¥¤¥¿¥¯¥ä¥Þ¥È¤ò¤«¤ï¤·¤Æ´ºÁ³¤ÈÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£Âç³°¤«¤é¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÌ¼¡¸µ¤ÎËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢³°¤«¤é°ìµ¤¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ä¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÄÉ¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±ÇÏ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¿ÊÏ©¤¬³«¤¯¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¡£À¨¤Þ¤¸¤¤²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÁ°¤È¤Îº¹¤òµÍ¤á¤¿¤Î¤À¡£¾¡ÍøÌÜÁ°¤È»×¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥¿¥¯¥ê¡¼¥ô¥¡¤Ï¡¢°ì½Ö¤Î¤¦¤Á¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤Æ¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÎòÀï¤Î¥È¥Ã¥×¥Þ¥¤¥é¡¼¤¿¤Á¤ò½³»¶¤é¤·¤Æ¡¢ÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ëÈÄ¤òÄÌ²á¤·¤¿¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¾ìÆâ¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¼Ç¤Ç¤³¤ó¤ÊËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤È¤Ï......¡×¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ò¶¤Ë¡¢Æ±ÇÏ¤Ï¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶ÃØ³¤Î£Ç£ÉÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î½©¤Ë¡¢ÃÏÊý¸òÎ®£Ç£É¤Î¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×ÆîÉôÇÕ¡ÊÀ¹²¬¡¦¥À¡¼¥È1600£í¡Ë¡¢£Ç£ÉÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡¢³¤³°£Ç£É¤Î¹á¹Á¥«¥Ã¥×¡Ê¹á¹Á¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤òÀ©¤·¡¢¤µ¤é¤ËÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤¿£²·î¤Î£Ç£É¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡ÊÅìµþ¡¦¥À¡¼¥È1600£í¡Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ¡¢£Ç£É£´Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¡¼¥È¤È¼Ç¡¢ÃÏÊý¤ä³¤³°¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¾ò·ï¤Î£Ç£É¤òÀ©¤¹¤ë°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶¥ÇÏ³¦¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹"°ÛÇ½"¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£