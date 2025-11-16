¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ÆÍÁ³¡È¥Ö¥Á¥®¥ì¡É¡ÖÆ¬¤ª¤«¤·¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡¡¥É·³Æ±Î½¤ÎÏÃÂê¤Ç¡ÄÊÆ¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡ÖËÜÅö¤«¤È¡×
¡ÖMLB¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ÇÌ¾»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë
¡¡Áö¹¶¼é¤ËºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬¡¢Ìîµå°Ê³°¤Ç¤â°Õ³°¤Ê·ÝÃ£¼Ô¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Ëº£µ¨¤Î³ÆÉ½¾´¤òÈ¯É½¤·¤¿¡ÖMLB¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤·¡¢¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¹ª¤ß¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥í¥¤¡¦¥¦¥Ã¥ÉJr.»á¤È¤È¤â¤Ë»Ê²ñ¤òÃ´Åö¡£Æ±Î½¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¥ê¡¼¥°MVP¤È¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¡¢¥ª¡¼¥ëMLB¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¡¢¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¾Þ¤Ê¤É¤ÎÉ½¾´¥é¥Ã¥·¥å¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¡¦¥¦¥Ã¥ÉJr.»á¤¬¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬°úÂà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÁ°¤¬¸¶°ø¤À¡×¤ÈÂØ¤¨²Î¤Ç¥Ù¥Ã¥Ä¤ò¤¤¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤µ¤é¤Ë¥í¥¤¡¦¥¦¥Ã¥ÉJr.»á¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤«¤é¤â¡Ä¡Ä¡×¤È²Î¤¤Â³¤±¤ë¤È¡¢´ÑµÒÀÊ¤ÏÇú¾Ð¡£¤¹¤ë¤È¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤è¤³¤»¡ª¡×¤È¥í¥¤¡¦¥¦¥Ã¥ÉJr.»á¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¡¦¥¦¥Ã¥ÉJr.»á¤ÏÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¶²½Ì¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤¸¤ã¡Ä¡Ä¡×¤È¤ªÏÍ¤Ó¡£¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡ÖWhat¡Çs wrong with you man!¡ÊÆ¬¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î?!¡Ë¡×¤È·ãÅÜ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óËÜµ¤¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È±éµ»¡É¤À¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÌò¼Ô¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â³åºÓ¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö°ì½ÖËÜÅö¤Ë¥¥ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥à¡¼¥¯¡Ê¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡Ë¾Ð¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¡×¡Ö¥à¡¼¥¡¼¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¡×¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÆ°¤¤¬¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¿Íµ¤¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡ÖÍç¤Î½Æ¤ò»ý¤ÄÃË¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£³°Ìî¼ê¤«¤éÆóÎÝ¼ê¤äÍ··â¼ê¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤â¸«»ö¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤â´ïÍÑ¤µ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ÏÌîµå°Ê³°¤Ë¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë