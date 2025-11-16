あいのり・桃、４歳＆３歳の息子たちの“筋肉飯”公開
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が12日、オフィシャルブログを更新。４歳の長男“たろ”君と３歳の次男“じろ”君たちの夕食を紹介しながら、夫・しょうくんとの微笑ましいエピソードを明かした。
この日、桃は『たろじろの夕飯、しょうくんに笑われた。』と題してブログを更新。「昨日のたろじろの夕飯」と切り出し、「あまりに筋肉飯すぎて、しょうくんに笑われた。笑」と息子たちの食事プレートを公開した。
プレートには、たらこを巻いたささみ、ブロッコリー、ごはん、しらす、そして前日の残りというベーコン・にんじん・じゃがいも・玉ねぎ入りのトマトスープ。「本当はベーコン入れたくないけど、ベーコン入れると旨みがグッと出るよね…」と主婦ならではのコメントも添えた。
さらに「トマトスープの味付けはいつものこれと」、「最近しょうくんの影響で塩にもこだわりだして、カリウム豊富な塩で!!!」と商品を紹介しつつ、「完璧笑」と料理へのこだわりものぞかせた。
最後は「３歳４歳が全然喜ばなさそうなご飯だけど…うちの子たちは喜んでくれるんだよなぁ…」と息子たちの様子をつづり、「私より食べてる量が多い、 ３歳４歳なのでした。笑」と愛情あふれる言葉でブログを締めくくった。
この投稿にファンから「健康的なお食事」、「ニコニコお顔めちゃめちゃ可愛い」、「筋肉飯最高」、「桃ちゃんはいいママだ！！」、「バランスの良い食事で子供達も幸せだね」、「筋肉飯！笑」、「かわいすぎてかわいすぎて、スクショしちゃった！」、「面白い」、「美味しいやつー！！」、「おいしそう」、「レシピ本出してほしい」、「美味しそうだし栄養バランスバッチリ」、「とろける笑顔最強」、「栄養満点で脳にも本当に良さそうなメニュー」、「ほんとに筋肉飯だ」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ20年に再婚。 21年５月５日に 第１子長男、そのちょうど１年後となる22年５月５日に第２子次男が誕生した。
