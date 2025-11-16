カムラス記者が大谷の「ドジャースでの最初の2年間」を紹介

ドジャースの大谷翔平投手は、満票で自身3年連続4度目のナ・リーグ最優秀選手（MVP）に輝いた。この日だけで、ほかにもエドガー・マルティネス賞、ハンク・アーロン賞、オールMLBチームと1日4冠の“受賞ラッシュ”。米記者は改めて気付いた“ある事実”を強調した。

地元メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者は「ショウヘイ・オオタニのドジャースでの最初の2年間」を紹介。ワールドシリーズ優勝リング2個、満票でのMVP受賞2回、NLCS（ナ・リーグ優勝決定シリーズ）MVP、本塁打のキャリアハイを2度更新、50本塁打＆50盗塁クラブを創設、オールスター選出2回、シルバースラッガー賞2回と輝かしい功績が並ぶ。

そのうえで「彼には契約がもう8年残っている」と伝えた。大谷といえば10年7億ドル（約1082億円）のメガ契約を結んで2024年からドジャースに移籍。ワールドシリーズ2連覇を成し遂げた後に行われたセレモニーでは「来年もう一つのリングを手にする準備はできている」と英語でスピーチして盛り上げた。果たして大谷は、どこまで記録を積み重ねていくのだろうか。（Full-Count編集部）