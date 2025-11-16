ÂëÀïÎÏ³°¤ÎÉðÅÄæÆÂÀ¤¬KBO°ÜÀÒ¤òÊó¹ð¡¡SSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤È·ÀÌó¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë»×¤¤¡Ö¿´¤«¤é´¶¼Õ¡×
º£µ¨¤ÏTJ¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤â2Ç¯Ï¢Â³¤Î1·³ÅÐÈÄ¥¼¥í
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ÉðÅÄæÆÂÀÅê¼ê¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¤ÎSSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö23¡×¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎºÆµ¯¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¤´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿º¢¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µåÃÄ¤ÎÊý¡¹¡£ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¼±ç¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤»þ¤âÁ°¤Ë¿Ê¤àÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉðÅÄ¤ÏµÜºêÆüÂç¹â¤«¤é2011Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é8¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÁá¤¯¤«¤éÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï13¾¡¡¢Íâ2016Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î14¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡½Ä¤ËÂç¤¤¯³ä¤ì¤ë¥«¡¼¥Ö¤òÉð´ï¤Ë¡¢2015Ç¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç¤ÏÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢10·î1Æü¤ËÍèµ¨¹½ÁÛ³°¤ÎÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡KBO¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿·¤¿¤Ë³°¹ñ¿ÍÏÈ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥¢¥¸¥¢ÏÈ¤¬ÁýÀß¤µ¤ì¤¿¡£°ÜÀÒÀè¤ÎSSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤Ï2021Ç¯¤ËSK¥ï¥¤¥Ð¡¼¥ó¥º¤«¤éµåÃÄÌ¾¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡5²ó¤ò¸Ø¤ë¡£ËÜµòÃÏ¤Ï¿ÎÀî¹°è»Ô¤Ë¤¢¤ë¿ÎÀîSSG¥é¥ó¥À¡¼¥º¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Îµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤ë¡£¡ÖÊ¡²¬¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£14Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ê¡²¬¤òÎ¥¤ì¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë