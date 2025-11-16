インスタグラムで明かした

ドジャースからFAとなっているエンリケ・ヘルナンデス内野手が、左肘手術を受けたことを明かした。自身のインスタグラムを更新し、来年3月に行われる第6回WBCプエルトリコ代表も辞退することを表明した。

キケことE・ヘルナンデスは2015年から2020年までドジャースに在籍。その後レッドソックスを経て、2023年途中から再びドジャースに加わった。レギュラーシーズンでは抜群の成績とはいかないが、ポストシーズンでは躍動。“お祭り男”として連覇を支えてきた。

今年のワールドシリーズ第6戦では、9回のピンチから左翼で好捕したあとに二塁へ見事な送球を見せ、ミゲル・ロハス内野手と完成させた併殺は記憶に新しい。ポストシーズン全体では17試合で1本塁打7打点を記録した。

キケは15日（日本時間16日）にインスタグラムを更新。「プエルトリコの皆様。大変残念なことに、母国でWBCをプレーするという私の念願は叶いませんでした！」と伝えた。その後、「14日に肘の伸筋を修復する手術を受けました。5月に断裂したまま、ワールドシリーズ連覇を目指してプレーを続けた結果、骨から剥離してしまった」と重症だったことも明かしている。（Full-Count編集部）