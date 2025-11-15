ÇË¶É¹ðÇò¤Î¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤È³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¡¢·ëº§¸ø¸À¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡È¼ºÂ®¡É¤·¤¿2¤Ä¤Î¿¼¹ïÍýÍ³
¡¡½çÄ´¤È»×¤ï¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î°ËÆ£½Ó²ð¤¬¡¢³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤ÎÇË¶É¤ò¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¹ðÇò¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤¬·ëº§¤Î°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿Î²ÊÍ§Î¤¤µ¤ó¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¸µ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£½Ó²ð
ÆÍÁ³¡¢ÇË¶É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£
¡¡Çä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¤ò¸ì¤ë¡½¡½¡£¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£½Ó²ð¤µ¤ó¤È³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤Ç¸òºÝ¤Ï½çÄ´¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤Û¤ÉÁêÀ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¡¢°ËÆ£¤µ¤óÁÐÊý¤¬·ëº§¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÌÀ¸À¤·¤À¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·ëº§¤Ï¸Ç¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï2023Ç¯¤´¤í¤«¤é¡¢¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¤¤±¤ì¤É¡¢·ëº§¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢11·î2ÆüÊüÁ÷¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¤È¤ÎÇË¶É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏÇË¶É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬·ëº§¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ø´Ö°ã¤¤¤À¤é¤±¤Îº§³è¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ïº£¤Ï·ëº§¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿·ëº§¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¡È¤Ê¤¹¤Ù¤¤³¤È¡É¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ëº§¤Î¡È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÀßÄê¡É
¡¡·ëº§¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¹«´Ö¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸òºÝ¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬·ëº§¡È¤Ç¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë»ê¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï·ëº§¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éº§³è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¤Ï¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ°ËÆ£¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¸òºÝ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬·ëº§¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Î¡Ö¸þ¤³¤¦¤¬M-1³Í¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È³Í¤Ã¤¿¤é·ëº§¤ß¤¿¤¤¤Ê?¡×¤È¤¤¤¦·ëº§¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¾Þ¥ì¡¼¥¹¤¬Àè¡×¤È¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤«¤é·ëº§¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤òÌÀ¼¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¤Î·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥í°Õ¼±¤ÎÉ½¤ì¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Æó¿Í¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³¿Äâ¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Í¥¾¡¤Ï½½Ê¬¡¢¼ÍÄø·÷Æâ¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î°ËÆ£¤µ¤ó¤ÎM-1¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¼ã´³Ä´»Ò¤¬²¼¤¬¤êµ¤Ì£¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¾Þ¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡È»þ¤Î±¿"¤È¤«¶õµ¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤ÏÇîÂÇÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È¤«°¤¤¤È¤«¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ç¯¤Ë1ÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò·ëº§¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë·Ç¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ï·Ý¿ÍÆ±»Î¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¤È°ËÆ£¤µ¤ó¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÍ¥¾¡¤ò·ëº§¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¡Ê¤Þ¤¿¤Ï°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë¤¬Àè¤ËM-1¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¡Ë¤Ï¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÍýÁÛ¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢Æó¿Í¤¬Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ò³Í¤ì¤¿¤éÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä¶Æñ´Ø²ÝÂê¤ò·ëº§¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¡Ö¡»Ç¯°ÊÆâ¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÄê¤á¡¢¤â¤·¤À¤á¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Áê¼ê¤Ë¸À¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥×¥é¥óB¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯åÌÌ©¤µ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¼ÂÌ³Åª¤Ê¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ê2¿Í¤Î¡ÈÀ³Ê¡É
¡¡·ëº§¤Î°Õ»×¤¬¸Ç¤Þ¤ë¤È¡¢µÞ¤Ë¥À¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ïº§³è¤Ï¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤Ç¤¹¡£·ëº§¤·¤¿¤¤¿Í¤È½ä¤ê¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤òº§³èÁ°È¾Àï¤È¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°Ç½ÎÏ¤ä»öÌ³½èÍýÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿Æ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¤ê¡¢·ëº§¼°¤äÈäÏª±ã¤Î¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ê¡£¤ª¤ª¤Þ¤«¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ËÆ£¤µ¤ó¤È¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ä¼êÂ³¤¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÅÙ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÎ©¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ä°ú¤±ä¤Ð¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¶Â§¶Ø»ß¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤â¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤è¤¦¡£3·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¹¤®¤ÆÄ«µ¯¤¤é¤ì¤º¡¢ÃÙ¹ï¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µÈËÜ¶½¶È¤«¤é¶à¿µ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¤âÃÙ¹ï¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢2024Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿²Ë·¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÃÙ¹ï¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö²È¤ò½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤10Ê¬Á°¤ËÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¡Ö»þ´Ö¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2¿Í¤È¤â¥¿¥¤¥×¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï·ëº§¤Î¼ÂÌ³Åª¤Ê¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢»þ´Ö¤Ð¤«¤ê¤¬²á¤®¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë»ä¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤«¡×¤ÈÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·2¿Í¤È¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¡¢¼ÂÌ³ÇÉ¤ÎÍ§¿Í¤ä¸åÇÚ¤ËÄ´À°Ìò¤òÍê¤ß¡¢ÁêÃÌ¤·¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Î·ëº§¤Î¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡Ä
¡¡2¿Í¤Î¸òºÝÎò¤Ï4Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡£¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¤¬30Âå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö30ºÐ¤ò¤¹¤®¤¿½÷À¤Î»þ´Ö¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢·ëº§¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ò¤É¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬SNS¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·ëº§¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¦»þ¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¾¡Éé¤Ç¤¹¡£º£¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë¤Ë¤Ï¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¡Ê¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¡Ë¤¬·ëº§Áê¼ê¤È»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸òºÝ¤·¤¿·ë²Ì¡¢·ëº§¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¤´±ï¤È¤ï¤ê¤¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡È30ºÐ¤ò¤¹¤®¤¿½÷À¤Î»þ´Ö¤òÃ¥¤¦¤ÊÀâ¡É¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢30Âå½÷À¤È¤Î¸òºÝ¤ÏÈò¤±¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¤â¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èï³²¼Ô°Õ¼±¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»ý¤¿¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Î·ëº§¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎÇÆ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÍèÇ¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢3Ç¯¸å5Ç¯ÅÙ¤È¤â¤Ã¤ÈÀè¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤·¤¯¤Ï¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬³Í¤ì¤ë³Í¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤â¤·Íè¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤¬·ëº§¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Î²ÊÍ§Î¤¡Ê¤Ë¤·¤Ê¡¦¤æ¤ê¡Ë
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¡Ø¥µ¥¤¥¾¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ø½µ´©SPA¡ª¡Ù¡ØGINGER¡Ù¡Østeady.¡Ù¤Ê¤É¤Ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÏÀ¡¢½÷»Ò¥¢¥ÊÈãÉ¾¤ò´ó¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Çº§³è¤ËÇº¤àÃË½÷¤ÎÁêÃÌ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2015Ç¯¤Ë¡Ø´Ö°ã¤¤¤À¤é¤±¤Îº§³è¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¡ª¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢°ÛÎã¤Î½÷À¸þ¤±º§³èËÜ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤Ð´±·³¡¢Éé¤±¤ì¤ÐÂ±·³¡×