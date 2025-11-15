»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óVS´Ú¹ñ¡¢¸µÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡¡¥ï¥ó¥Ð¥ó¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡¡ÄÌ»»309È¯¡¢WBC¤Ë²áµî2²ó½Ð¾ì¡Äº£µ¨¤Ç¸½Ìò°úÂà
»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡×¤òÀï¤¦¡£»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿»Ïµå¼°¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆ»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥ª¡¼¥é¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÃæÅÄ»á¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¼çË¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÂçÊª¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÃæÅÄ»á¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö6ÈÖ¡×¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¼êÁ°¤«¤éÅêµå¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¼ê¤òÌ³¤á¤¿¾¾ÅÄÀë¹À¥³¡¼¥Á¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ø¡£¶ì¾Ð¤¤¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢µå¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ»á¤Ï2007Ç¯ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£2021Ç¯¤Ëµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢2024Ç¯¤è¤êÃæÆü¤Ë²ÃÆþ¡£8·î¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£17Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ç¡¢309ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3ÅÙ¤ÎÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï2013Ç¯¤ÎÂè3²ó¡¢2017Ç¯¤ÎÂè4²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë