伊藤園レディス

国内女子ゴルフツアー・伊藤園レディスは15日、千葉・グレートアイランド倶楽部（6769ヤード、パー72）で第2日が行われている。首位から出た木村彩子（コンフェックス）が2番でホールインワンを達成。実況席も騒然となった。

見事な一撃が炸裂した。2番パー3、5番ユーティリティーで放った打球はピン奥でワンバウンドし戻ってカップイン。自身ツアー初のホールインワンを達成し、万歳ポーズ。キャディーや他の選手とハイタッチし、飛び跳ねて喜んだ。

衝撃の瞬間に、中継したU-NEXTの実況席も騒然。実況の森下桂吉アナが「入ったー！」と絶叫すると、解説を務めた米山みどりプロも「入った！ 入った」「鳥肌」とリアクション。会場のギャラリーから拍手喝采が送られる中、森下アナは「まさか入るとは！」と興奮を抑えられない様子だった。

7アンダーの首位から出た木村は、このホールで2つスコアを伸ばし、通算9アンダーとした。なお、木村にはチチヤス株式会社からホールインワン賞として賞金50万円が贈呈される。



（THE ANSWER編集部）