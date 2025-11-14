昨年までのリトルリーグのみから対象拡大…9チームが3日間にわたり激突

MLBは、今月22日から24日までの3日間、硬式少年野球5団体所属の小学6年生以下を対象とした全国決勝大会「MLB CUP2025 ファイナルラウンド」を、滋賀・マイネットスタジアム皇子山ほか3会場で開催することを発表した。2016年に創設された同大会は、これまでリトルリーグの選手が出場対象だったが、今回からボーイズ、フレッシュ、ポニー、ヤングを含めた5団体が参加しての実施となる。

次世代を担う野球少年・少女に夢を与え、野球人口拡大に繋がる普及プログラムを作る目的で創設された同大会。今年から、従来のリトルリーグ所属の小学3年〜5年生を対象とした大会を「MLB CUP2025―マイナー部門―」とし、新たに、5団体所属の小学6年生以下を対象とした「MLB CUP」を新設して実施している。マイナー部門は7月にファイナルラウンドが行われ、埼玉イーストリーグ・浦和が優勝している。

22日からの「MLB CUP2025 ファイナルラウンド」では、各団体の地区予選を勝ち抜いた、あるいは選抜された全9チームがリーグ方式で戦い、4チームによる決勝トーナメントを経て頂点を決める。期間中にはMLBで活躍したマック鈴木氏（元マリナーズ）、五十嵐亮太氏（元メッツ）や、ナショナルズでプレーする小笠原慎之介投手、「MLB CUP」出場経験もある森井翔太郎内野手（アスレチックス傘下）がゲスト出演。MLBに関するアイテムを展示する「MLBミュージアム」や、小学1〜4年生以下を対象とした“はじめての野球体験”「PLAY BALL」も行われ、無料で見学が可能となっている。

ファイナルラウンドに出場する9チーム、および予選リーグ組み合わせは以下の通り。

◎予選Aブロック

勝呂ボーイズ（ボーイズ東日本ブロック）

兵庫リトル（リトル代表2 西日本）

松山ボーイズ（ボーイズ中四国・九州ブロック）

◎予選Bブロック

杉並中野GALAXYエメラルド（ポニー）

鹿児島シャークス（フレッシュ）

大阪柴島ボーイズ（ボーイズ関西ブロック）

◎予選Cブロック

ヤング神戸三田イーグルス（ヤング）

北関東リトル（リトル代表1 東日本）

稲沢中央ボーイズ（ボーイズ中日本ブロック）（First-Pitch編集部）