真美子夫人＆デコピンとともに喜んだMVP受賞

デコピンが見せた“驚きの表情”にファンが虜になっている。2025年の最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）、米番組「MLBネットワーク」で発表され、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手が3年連続4度目となる受賞を果たした。大谷は受賞直後、デコピンに“キス”をしたが、思わぬ反応にファンが注目した。

バリー・ボンズに次ぎ歴代単独2位となる4度目の快挙を、大谷は真美子夫人とデコピンとともに見守った。満票での受賞を決まると、大谷は隣にいたデコピンの鼻付近に喜びの“キス”をするも、デコピンは顔をそむける反応。思わぬリアクションがSNSで話題となった。

その瞬間を見届けたファンは「キスを避けようとするデコピン可愛すぎる」「嫌がってるww」「デコピンの表情じわるw」「驚いたデコピンかわいかった」「何やねんコイツ…みたいな顔するデコピンめっちゃ好き」「デコピンがキスを横取りしちゃった」「大谷君から熱烈なキスをされて羨ましい」などと続々とコメントを寄せていた。

家族で放送に出演した大谷は、米司会者からデコピンについて聞かれる場面もあり、「ご褒美はあるんですか」の問いかけに、大谷は「ハハハハ」と笑顔を見せた。2023年のMVP受賞時は、同番組に愛犬・デコピンが初登場。昨年は真美子夫人も加わり、デコピンらと歓喜の瞬間を迎えていた。

大谷はこの日、リーグMVPに加えて、エドガー・マルティネス賞（最優秀指名打者賞）とハンク・アーロン賞も受賞。オールMLBのファーストチームに選出され“1日4冠”の受賞ラッシュとなった。（Full-Count編集部）