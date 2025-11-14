ドジャース公式Xが投稿

2025年の最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）、米番組「MLBネットワーク」で発表され、ナ・リーグではドジャースの大谷翔平投手が3年連続4度目となる受賞を果たした。ドジャース球団公式X（旧ツイッター）は受賞から48分後、家族“3人”の貴重な写真を投稿している。

今季の大谷は打者としては打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014をマーク。投手しても14試合で1勝1敗、防御率は2.87を残し、勝利貢献度WARはリーグ1位。MVPの受賞は濃厚と見られていた。

エンゼルス時代の2021、2023年、ドジャース移籍1年目の2024年に続く自身4度目のMVP受賞。いずれも満票での選出となった。3年連続は2001〜2004年のバリー・ボンズ以来2人目で、4度はボンズの7度に次ぐ歴代単独2位となった。

中継には真美子夫人、デコピンと登場。デコピンは2023年から、真美子夫人は昨年に続いての出演となった。大谷は受賞が決まると、夫婦の間に座っていたデコピンにキス。歓喜の瞬間を味わった。球団公式Xはこのシーンを“激写”。「満票MVP」と称えた上で、犬の絵文字を添えるなど、デコピンも“注目”を集めた。（Full-Count編集部）