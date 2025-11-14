ÀïÎÏ³°Êó¹ð¤ÇºÊ¤Ï¡Ö»ä¤¬Æ¯¤¯¡×¡¡¸ºÊð¤Ç°éÀ®·ÀÌó¡Ä27ºÐ2»ù¤ÎÉã¤ò»Ù¤¨¤¿¡È²ÈÂ²¤Îå«¡É
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦²£»³Éö¡Ö»ÙÇÛ²¼¤ÎÅÅÏÃ¤¬Íè¤¿»þ¤Ï¡¢²È¤Ç2¿Í¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î²£»³ÉöÅê¼ê¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë¸þ¤±¤Æ¹âÃÎ½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç½¼¼Â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯7·î30Æü¤ËºÆ¤Ó¤Î»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿27ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¡¢°¦ºÊ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ÙÇÛ²¼¤ÎÅÅÏÃ¤¬Íè¤¿»þ¤Ï¡¢²È¤Ç2¿Í¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê7·î¡Ë29Æü¤ÎÌë¤Ë·ÈÂÓ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡²£»³Éö¤Ï2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Ç¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î2023Ç¯¤Ï4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£2·³¤Ç¤Ï47»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç14¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö°éÀ®¤Ç·ÀÌó¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¡Ê´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¡¢ºÊ¤ËËÜ¿´¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡Ø¤â¤¦1Ç¯¤À¤±¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµëÎÁ¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£ºÊ¤Ï¡Ø»ä¤¬Æ¯¤¯¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¤è¡£¸º¤Ã¤¿Ê¬¤Ï»Å»ö¤¹¤ë¤Í¡Ù¤È¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î³Ý¤±Êý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ê¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£ÎÞ¤Ï±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÈÄí¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤¬¡È¿·¤·¤¤¿¦¾ì¡É¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¥ì¥Ç¥£¡×¤À¤Ã¤¿¡£5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÏÍÄÃÕ±à¡¢3ºÐ¤ÎÌ¼¤ÏÂ÷»ù½ê¤ËÍÂ¤±¤Æ¤Î¶¦Æ¯¤¡£ºÆ¤Ó¤Î»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢º£µ¨¤Ï1·³¤Ç14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£2¾¡4¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.10¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö1»î¹ç1»î¹ç¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Àè¤Î¤³¤È¤Ï¸«¤º¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î1Æü¤òÀº°ìÇÕ¡¢²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£³èÌö¤òÂ³¤±¤¿¤¢¤ëÆü¡¢ºÊ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÊºÊ¤Ï»Å»ö¤ò¡Ë¼¤á¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡Ä¡Ä¡£¡Ø»ä¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡£µ¤Éé¤ï¤º¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ºÇ°¦¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡£Îý½¬»î¹ç¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿ºÊ¤È¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Ç¯¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÂç³Ø¤ÏÎÀÀ¸³è¡¢¼Ò²ñ¿Í¤«¤é¥×¥í¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÃ±¿ÈÉëÇ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È¤ÎÀ¸³è¤ò¤«¤±¤Æ¡¢·üÌ¿¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡Ö2·³À¸³è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1·³¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¶»¤¬Ä¥¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£Â©»Ò¤âÌîµå¤ò¾¯¤·Íý²ò¤·¤Æ¤¤¿Ç¯º¢¤Ç¤¹¤·¡£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡£µ¤Éé¤ï¤º¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢1µå¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¡Ê¿¿¼Æ·ò / Ken Mashiba¡Ë