¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¡Ö°ìÈÖº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Þ¤¿¡ÈÆñÂê¡É
2014Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï9²ó1»àËþÎÝ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÄÁ»ö
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï12Æü¡¢1½µ´Ö¤ÎµÜºê¶¯²½¹ç½É¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£¼¡¤ÎWBC¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Ë¤ÏÌ¤Æ³Æþ¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡È»ø¡É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÐ±þ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤¡È¿·¥ë¡¼¥ë¡É¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤ÎÎý½¬¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿µÜºê¶¯²½¹ç½É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¤ËÌµ¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ë¤â¡¢½ç±þ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç½ÉºÇ½é¤Î3Æü´Ö¤È¡Ê10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ë¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤â¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤¤¤Ö´·¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º£¸å¤Ï°ã¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢»Ø´ø´±¤Ï»×°Æ´é¤Ç¡Ö¤¤¤Þ°ìÈÖº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥ê¡¼¥Õ¥Ã¥È¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡ËÜÎÝ¤«¤é°ìÎÝ¤Þ¤Ç¤Î¸åÈ¾ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¥é¥¤¥ó¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¨¥ê¥¢Â¦¡ÊÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤«¤é¸«¤Æ±¦Â¦¡Ë¤Ë¡¢¥¹¥ê¡¼¥Õ¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇòÀþ¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤Ï°ìÎÝ¤ØÁö¤ëºÝ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¥é¥¤¥ó¤È¥¹¥ê¡¼¥Õ¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿Éý3¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó91¥»¥ó¥Á¡Ë¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ê¥¹¥ê¡¼¥Õ¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¡ËÆâ¤òÁö¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¹¥ê¡¼¥Õ¥Ã¥È¥ì¡¼¥óÍí¤ß¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2014Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Îºå¿À¡¦À¾²¬¹äÆâÌî¼ê¡Ê¸½¥í¥Ã¥Æ¡¦¥Á¡¼¥ÕÂÇ·â¥³¡¼¥Á·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ë¤ÎÁöÎÝ¤À¤í¤¦¡£
¡¡Âè5Àï¤Î1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢1»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿À¾²¬»á¤Ï°ìÎÝ¥´¥í¤òÂÇ¤Á¡¢¤Þ¤º°ìÎÝ¼ê¤¬ËÜÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¤Æ»°ÎÝÁö¼Ô¤òÉõ»¦¡£Êá¼ê¤«¤é°ìÎÝ¤Ø¤ÎÊÖµå¤Ï¡¢ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ÎÀ¾²¬»á¤ÎÇØÃæ¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À¾²¬»á¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÆâÂ¦¡ÊÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤«¤é¸«¤Æº¸Â¦¡Ë¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¼éÈ÷Ë¸³²¡×¤ò¼è¤é¤ì¥¢¥¦¥È¤Ë¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤ËÊ»»¦¤¬À®Î©¤·¤Æ»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆüËÜ°ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼éÈ÷»þ¤Ë¡ÖÁê¼ê¤¬ÆâÂ¦¤òÁö¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2024Ç¯¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÆâÂ¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¥é¥¤¥ó¤È¼ÇÀ¸¤Î´Ö¤ÎÅÚ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£WBC¤â¤³¤ì¤Ë½à¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£À¾²¬»á¤Î¼éÈ÷Ë¸³²¤â¡¢¸½ºß¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ä¹ñºÝÂç²ñ¤Ê¤é¡Ö¥»¡¼¥Õ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡º£¤â¥¹¥ê¡¼¥Õ¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¤ò¸·¼é¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼éÈ÷»þ¤ËÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÁö¼Ô¤Ë¡Ø¥é¥¤¥ó¤ÎÆâÂ¦¤òÁö¤ì¡Ù¤ÈÌ¿¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¼éÈ÷¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ê¤É¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢ÆâÂ¦¤òÁö¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÊá¼ê¤È°ìÎÝ¼ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ó¤ÎÆâÂ¦¤òÁö¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÁ÷µå¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥»¡¼¥Õ¤È¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ15¡¢16Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¿³È½°÷2¿Í¤¬¾·ÀÁ¤µ¤ì¿³È½ÃÄ¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¹¥ê¡¼¥Õ¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¤Î°ã¤¤¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¡¢´ê¤Ã¤¿¤ê¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£WBCÏ¢ÇÆ¤Ø¤ÎÆ»¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤ËÍî¤È¤··ê¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë