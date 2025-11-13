【ウルトラマン】60周年記念チャリティーソング『with U』配信開始！
円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズ60周年アニバーサリーソング『with U』の配信・販売を本日開始した。
＞＞＞『ツブコン』の様子などをチェック！（写真4点）
本楽曲は、本年9月に開催された『TSUBURAYA CONVENTION 2025』内のイベント、『ULTRAMAN MUSIC LIVE 〜ウルトラマン魂2025〜』のアンコールにて、総勢18組21人のウルトラマンシリーズに縁あるアーティスト（Team with U）による歌唱で初披露され、ライブ収録された楽曲だ。イントロには会場に集まったファン2400人による「シュワッチ！」の生声も使用されている。
「with U」は、ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクトのテーマとなっている言葉。そのコアメッセージは、
私たちが人生の岐路に立ち、どうにもならない窮地に陥った時。ふと心に浮かぶのは、遠い記憶の中の ”光の巨人” の存在かもしれません。ウルトラマンは、決して手の届かない存在ではなく、常に私たち一人ひとりにそっと寄り添い、共に歩んできた存在でした。
だからこそ、今回のプロジェクトのコアメッセージを「with U」としました。このメッセージには、二つの意味が含まれています。一つは「あなた（You）と一緒に」、そしてもう一つは「ウルトラマン（ULTRAMAN）と一緒に」。ウルトラマンは、これまでも、そしてこれからも、どんな時もあなたの心の支えとなり、共に未来を切り拓いていく。そして、人々の毎日がより輝きに満ちたものになってほしいという願いを込めています。
そんなプロジェクトから生まれたこの楽曲は、売上収益および、各アーティストのご厚意により歌唱印税および作詞・作曲の印税が全額子どもたちの支援活動を続ける「ウルトラマン基金」に寄付されるチャリティーソング。
アニバーサリーソング『with U』は、今後ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト活動を通じて様々なシーンで使用される予定とのこと。
（C）円谷プロ
