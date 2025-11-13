『無職の英雄』第8話 「魔法学院」あらすじ＆先行カット公開！
アース・スター エンターテイメントが刊行しているノベル作品が原作のTVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』。11月19日（水）22：00から放送となる第8話のあらすじと先行カットが公開された。
『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』の原作は、九頭七尾による日本のライトノベル。小説投稿サイト『小説家になろう』にて2017年11月15日から2020年5月15日まで連載され、2018年7月よりアース・スターノベルから書籍化されている。
TVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』はTOKYO MX、BSフジ、AT-Xにて放送。第7話あらすじはこちら。
＜第8話「魔法学院」あらすじ＞
6つの魔法学院に入学したアレルは各学院で独自の魔法を編み出し周囲を驚かせる。そんな中、赤の学院の教師バッカスの推薦で一年生ながら進級試験を受けることに。
＞＞＞第7話先行カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）九頭七尾/アース・スター エンターテイメント/無職の英雄製作委員会
