【あだち充展】貴重な原画や『タッチ』のプレハブを再現する大規模展示会を開催！
人気漫画家・あだち充の画業55周年を記念した展示会『ー画業55周年記念ーあだち充展』が、2025年12月19日（金）〜2026年1月14日（水）の期間に開催される。貴重な展示や作品のラフスケッチ、シアター映像などとともに、これまでの漫画家生活と作品を振り返る大規模展示会だ。
本展示会のメインビジュアル2種類が公開。1つはペンを持ったあだち充とインクにまみれたパンチを描いた遊び心あふれる展示会描き下ろしデザイン、もう1つはあだち充の後ろに作品のキャラクターたちが続いていく、55周年の軌跡を表現したデザインとなっている。
そして、本展示会にはあだち充作品の初期作品『ナイン』から、『陽あたり良好！』『みゆき』『タッチ』『ラフ』『H2』『クロスゲーム』『MIX』まで、多くのファンを魅了してきた歴代作品が集結。貴重な原画やシアター映像、作品の世界観を感じられるフォトスポットといったダイナミックな展示とともに、これまでの作品を振り返られるようになっている。
エントランスでは、壁一面に広がるあだち充の歴代作品コミックスの表紙や年表がお出迎え。さらに『タッチ』ゾーンでは思い出のプレハブを再現。没入感あふれる空間を余すところなく堪能してほしい。
また会場では、本展示会オリジナルグッズをはじめ、スポーツ・ライフスタイルブランド『New Era（R）（ニューエラ）』や『リカちゃん』とのコラボグッズなど、ここでしか手に入らないアイテムが盛りだくさん。
さらに、55周年記念サインボール＋ミニ色紙付きプレミアム特典付きチケットなど、メモリアルな特典付きチケットも必見。チケットは11月14日（金）12：00よりチケットぴあにて発売開始される。
55周年ならではの大ボリューム展示とグッズで、会場いっぱいに広がる ”あだち充ワールド” を思う存分お楽しみを。
（C）あだち充／小学館
