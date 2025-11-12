ÆüËÜ½é¤Î¡ÉÎ¾Åê¤²¡ÉÅê¼ê¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¶ìÇº¡¡¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¥À¥á¡×ÎáÏÂ¤Ç´¶¤¸¤¿µå³¦¤ÎÊÑ²½
¸µºå¿À¡¦¶áÅÄËÇ¯»á¤¬Ë´¤ÃæÂ¼´ÆÆÄ¤ËÆÏ¤±¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É
¡¡ÃÝÆâÌÐÉ×»á¤¬Î¨¤¤¤¿ÌÀÆÁ¹â¡Ê¸½ºß¤ÎÌÀÆÁµÁ½Î¡Ë¤«¤éËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢1987Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Æî³¤¤È¥À¥¤¥¨¡¼¡¢¤½¤Î¸å¡¢ºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¶áÅÄËÇ¯»á¤¬¡¢8Æü¤È9Æü¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¹Ã»Ò±à¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£NPB½é¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë66ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¸µºå¿À´ÆÆÄ¤ÎÃæÂ¼¾¡¹»á¤Ø¡Ö³Ú¤·¤ó¤ÇÅê¤²¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¡¢²£ÉÍ¾¦OBÂÇÀþ¤ËÅê¤¸¤¿6µå¤òÁ´¤Æº¸ÏÓ¤«¤é·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æî³¤¤ÎÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤Çº¸±¦Î¾¼êÅê¤²¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶áÅÄ»á¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¹âÃÎ¸©½ÉÌÓ»Ô¤Î²¤ÎÅç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ËÌîµåÉô¤¬¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÅçÆâ¤Ë¤Ï±¦Åê¤²ÍÑ¤Î¥°¥é¥Ö¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤òº¸±¦¤ÇÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ»È¤¦¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤ÈÎ¾¼êÅê¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¤è¤¯Ê¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹âÃÎ¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¾¼ÏÂ¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á°Îã¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±º¸ÏÓ¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Æ¤â¡¢º¸Éª¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿¤¢¤È¤Ç¤â¡¢¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤Ïº¸Åê¤²¤Ç¤Î¾¡Éé¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡1988Ç¯¡¢Âçºå¥¹¥¿¥Â¥¢¥à¤Ç¤Î¥í¥Ã¥Æ¥ª¥ê¥ª¥ó¥ºÀï¤Ç1·³½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Æî³¤¤«¤é¥À¥¤¥¨¡¼¤ËµåÃÄÌ¾¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿1989Ç¯¥ª¥Õ¤Ë5ÂÐ4¤ÎÂç·¿¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢°Å¹õ»þÂå¤È¸Æ¤Ð¤ìÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¤Ø°ÜÀÒ¡£¤Î¤Á¤Ë¥¢¥¤¥É¥ëµé¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤¹¿·¾±¹ä»Ö»á¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¡Ë¡¢µµ»³ÅØ»á¤é¤È2·³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£
º¸Åê¤²¤È±¦Åê¤²¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¼óÇ¾¿Ø¤ÈíÂíà
¡¡Åö»þ¡¢ºå¿À¤Î1·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼»á¤Ë¤Ï¡Ö¹â¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¡Ê1·³¤Ø¡Ë¤¤¤±¤ë¤«¤é¤Ê¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¸Å¤µ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Î¾¼êÅê¤²¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç2·³¼óÇ¾¿Ø¤È¤Î´Ö¤ËíÂíà¤¬À¸¤¸¤¿¡£¡Öº£»×¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤¬Á´Éô´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£º¸¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤·¡¢Î¾¼ê¤Ç¤âÅê¤²¤¿¤¤ËÍ¤Ë¡¢¡Ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ë¡Ø¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò½Å»ë¤»¤Ê¤¤¤«¤ó¤è¡Ù¤ÈÁ´ÉôµÑ²¼¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤â¤¦¤¤¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£
¡¡»þÂå¤Ï½ä¤ê¡¢Ìîµå³¦¤Ï¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²û¤«¤·¤¤¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢º¸±¦Î¾ÏÓ¤ò²¹¤á¤ë¶áÅÄ»á¤ò¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë´ÑµÒ¤â¥«¥á¥éÀÊ¤Î´Ø·¸¼Ô¤âÆÃÊÌ»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÎáÏÂ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ËÅê¤²¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î»Ñ¤ò¡¢ÃæÂ¼´ÆÆÄ¤âÅ·¹ñ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡Ê´î²¬ºù / Sakura Kioka¡Ë