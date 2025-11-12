GPシリーズ第4戦NHK杯

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯が9日まで大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。男子シングルに出場した23歳のガブリエレ・フランジパーニ（イタリア）は合計204.64点で11位。思うようにいかない苦しいシーズンが続いているが、日本のアニメがキャリアを通して支えになっていると明かした。

「散々だったよ」

7日のショートプログラム（SP）を64.78点の11位で終えたフランジパーニの表情は暗かった。「大失敗だと認めざるを得ない。自分自身にがっかりしている」。ジャンプ、スピン、スピード感……反省すべき点を次々に振り返った後、「特にここ日本で滑ることは僕にとって大きな意味がある。日本は特別な場所。だから、ここで自分の全力を出せなかったことが本当に辛い」と唇を噛みしめた。

「日本は僕にとってずっと夢の場所だった。街の文化、食べ物、そして大好きなアニメ。全てが僕にとっては本当に特別で、ここに来ると何者かになれた気分になる。小さい頃には、有名なスケーターたちが埼玉など日本で世界大会に出場しているところをテレビで見てきた。もちろんここがキャリアの終着点ではないけど、初めて日本に来た時は、目標の場所の1つに辿り着いた気持ちになった」

2022年、札幌開催のNHK杯で初来日。そこから4年連続でNHK杯に出場している。「GPは厳しい競争。招待されるだけでもとても嬉しいこと。ここ数シーズン、あまり調子が良くなくて、もう招待されないんじゃないかと怯えていた。NHK杯に呼ばれるのはいつでも嬉しいし、絶対にノーとは言わない。毎年参加したいし、これからも招待されることを願っている」。思い入れの強さが言葉に滲んだ。

だからこそ、実力を発揮できなかった歯痒さが拭えない。今季初戦のネーベルホルン杯は9位、GPシリーズ第1戦のフランス大会は12位と苦戦が続く。そんな中で、心の支えになっているのが日本のアニメだ。

アニメは「人生そのものに近い」

「ただのアニメーションじゃない。僕にとっては人生そのものに近いんだ。今のようにダメな期間は特に、アニメを見ることが本当に僕の人生を慰めてくれる」

どれだけ懸命に練習しても、結果に繋がらないことはある。「思うようにいかない時に継続するのは、特に精神的に簡単なことじゃない。でも、アニメが続ける力を与えてくれるんだ。アニメを見ていなかったら、僕はもうスケートを辞めて引退していたと思う。負の連鎖が心の中で起きて苦しんでいる時に、いつもアニメが僕を助けてくれるんだ」。

特にお気に入りなのが尾田栄一郎作の「ワンピース」。右腕には幼少期の主人公モンキー・D・ルフィのタトゥーが入っており、兄弟の腕にもルフィの義兄ポートガス・D・エースのタトゥーがあるという。「2人の腕を一緒にすると、互いに拳を合わせているようになっているんだ」。わざわざジャージを脱いで、誇らしげに説明してくれた。

お気に入りのシーンを聞くと、少し悩んだ後に「泣いているナミにルフィが帽子を被せるところ」を挙げ、「いつも僕にモチベーションをくれるんだ」と笑顔を見せた。「ルフィが一番好きだけど、彼はいつも面白くて、常に笑っているタイプ。笑顔でいるモチベーションにはなるけど、戦うモードに入るのはどちらかというとゾロだね」。少し早口に熱弁する表情には、明るさが戻っていた。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）