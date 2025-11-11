¡Ú¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Û¥Ý¥ó»ÒÊÑ¿È¡õ¥ä¥Á¥è¤¬¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ë¡ª ³¨ÊÁ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡²¹ÅÙ¤Ç³¨ÊÁ¤¬ÊÑ¤ï¤ë³Ú¤·¤¤¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ç¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Ï´ÆÆÄ¡¦½ÕÆ£²ÂÆà¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡¦ÃÝËÜÀô¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡õµÓËÜ¡¦Â¼±ÛÈË¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦²£»³¤Ê¤Ä¤¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡£
¿ÍÎà¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤¬Î®¤ì¤¿ÃÏµå¡¢ÆüËÜ¤Î¼óÅÔ¡¦Åìµþ¤Î¶äºÂ¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¡Ø¶ä²ÏÏ°¡Ù¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ê¥¨¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥ä¥Á¥è¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤À¡£
º£²ó¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Î¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥ä¥Á¥è¤È¥Ý¥ó»Ò¤Î2¼ïÎà¡£
ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢²¹ÅÙ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÆÃ¼ì¤Ê¥¤¥ó¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¨ÊÁ¤Î¥Ø¥«¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡£¥«¥Ã¥×¤Ë²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢³¨ÊÁ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ä¥Á¥è¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤È¥Û¥Æ¥ë¥í¥´¤È¥°¥é¥Þ¥é¥¹ver.¡¢¥Ý¥ó»Ò¤ÏÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤È¥Û¥Æ¥ë¥í¥´¡¢¥Ý¥ó»Ò¤ÎÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÊÑ²½¡ª
³¨ÊÁ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡£
¤ªÉô²°¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¡ùÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤¤¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡ÊC¡Ë¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ëÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
