やめたり捨てたりしたことで家事がラクになり、心にもゆとりが生まれた例を紹介します。ここでは、家事をラクにするアイデアに詳しい、暮らし上手のESSEフレンズエディター3名にお聞きしました。

大量のコップを手放した

コップを捨てて正解だったと話すのは、3人家族で小学生のお子さんがいるおがわりさん（40代）。食洗機が壊れて手洗いになったことで、手もちのコップが多すぎることに気づいたのだとか。

【写真】厳選したコップ

「以前は飲み物別でコップをもっていました。ですが、使ってはシンクに置かれるカップにグラスに湯のみ…あればあるだけ使うので、数も種類も減らすことにしました」（おがわりさん、以下同）

使うコップは基本的に1人ひとつに厳選。飲み物によってコップを替えることもやめて、お気に入りのもので、あらゆるものを飲んでいます。

「常に稼働させているので、洗うのは各自のタイミング。洗うコップがシンクに積まれることがなくなりました。また、食器棚にしまうこともほぼないので、片付ける手間もなく、キツキツの食器棚にも余裕ができました」

朝食づくりをやめた

「コロナ禍がきっかけで家族の朝食づくりをやめました」と話すのは、5人家族で高校生・中学生・小学生のお子さんがいる青村樹さん（40代）。

「わが家は食べ物の好き嫌いが多いので、忙しいなかで朝食を用意しても食べてくれないことがしばしば...。コロナ禍で巣ごもり生活が始まったとき、3食分のごはんを用意するのがしんどくなりました」

朝食はそれぞれで用意してもらうことに。家族がよく食べる、食パンや冷凍の焼きおにぎり、おもちを準備しておけば、気分や体調に合わせて選んで食べてくれるようになったといいます。

朝食づくりをやめて生まれた時間は、自宅でのトレーニングにあてられるようになったそう。

「家族も好きなものを食べられるので、お互いにとってもメリットに。栄養面は1週間単位でバランスがとれていればOKと考えることで、毎食しっかり準備しなくては…という考えから解放され、ラクになりました」

シンクの排水口カバーとネットをやめた

さらに青村さんは、シンクの排水口カバーと水きりネットもやめたそう。

「プラスチック製の排水口カバーを使い続けるうちに、ぬめりが気になるように。手放してみたら、今度は排水口にたまったゴミが目につくようになりました。排水口につけるネットもすぐに捨てるので、もったいないと思って使わなくなりました」

その代わりに、排水口に浅めのゴミ受けを配置。たまったゴミは不要なビニール袋に入れているそう。排水口のぬめりやにおいに悩まされることがなくなったといいます。

「見た目もすっきりと気持ちよい状態が保てて、大の苦手だった排水口掃除がラクになりました」

お米をとぐのをやめた

毎日の料理でお米をとぐことをやめたのは、4人家族で中学生・小学生のお子さんがいるsakuraさん（40代）。以前は普通精米のものを買っていましたが、スーパーのパンフレットで見かけたことをきっかけに無洗米を使ってみたそう。

「食べた家族からとくにマイナスな反応がなかったこともあり、それ以来、無洗米がわが家の定番になっています」（sakuraさん、以下同）

また、無洗米にすることで心に余裕も生まれることが分かりました。

「米とぎは長くてもたった数分の手間ですが、急いでご飯を炊きたいときには、想像以上に忙しなさが違います。また、とぐ必要がないので、小学生の息子に炊飯のお手伝いを頼むことも。私自身も料理に専念できるので、心にゆとりができました」

あえてやめたことで時間や心にゆとりが生まれ、家事がラクになった例を紹介しました。皆さんも日々の暮らしにとり入れてみてはいかがでしょうか？