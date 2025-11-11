Äì¤Ê¤·¤Î½áÂô»ñ¶â¡Ä¥É·³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È130²¯±ß¡É¡¡¹¤¬¤êÂ³¤±¤ë³Êº¹¡¢¥ª¥Õ¤âÂçÊªÁèÃ¥Àï¤Ø
¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡¢¥¥±¤é7Áª¼ê¤¬FA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢º£µ¨³«ËëÁ°¤ÎÁíÇ¯Êð3²¯2800Ëü±ß¡ÊÌó500²¯±ß¡Ë¤Ï30µåÃÄºÇ¹â¤ò¸Ø¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÊä¶¯¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤Îºâ¸»¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¼Â¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¡È¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¡É¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È³°Ìî¼ê¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ò¡¼¥Ë¡¼Åê¼ê¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥Ú¥Ã¥¯Åê¼ê¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¡¢¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥¨¡¼¥ÄÅê¼ê¤Î6¿Í¤¬FA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ïº£µ¨ÂçÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÇ¯Êð¤Ï1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó26²¯2000Ëü±ß¡Ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤â840Ëü¥É¥ë¡ÊÌó13²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼³°Ìî¼ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ïº£µ¨Ç¯Êð1300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë¡£ÊÆÁ´¹ñ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó8700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó134²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Î»ñ¶â¤¬¤¹¤Ç¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤ËÇ¯ÊðÄ´Ää¸¢¤òÆÀ¤ëÁª¼ê¤â¤Þ¤À1²óÌÜ¤ÇÂçÉý¤Ë¾ºµë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Í½»»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê½áÂô¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤ÇºÇ¤âÂçÊª¤È¤µ¤ì¤ë¥«¥Ö¥¹¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Âç¶â¤ò½Ð¤·¤ÆÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Âç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¿¤â»ñ¶â¤òÅê¤¸¤ÆÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤ÎÆ°¤¤âÃíÌÜ¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë