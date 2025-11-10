全国高校サッカー選手権栃木大会は８日、宇都宮市の河内総合運動公園陸上競技場で準決勝２試合が行われました。

第１試合は、この夏のインターハイ出場校の青のユニフォームの佐野日大と、２連覇中で１５回目の優勝を目指す赤と黒のユニフォームの矢板中央が対戦しました。

試合はいきなり開始早々から動きます。矢板中央が立ち上がりの２分に、ペナルティエリアの外側で、こぼれてきたボールを平野が思い切りよく足を振り切るとゴール左上隅に決まり、鮮やかな先制点となります。さらに前半１３分に左のコーナーキックから金子が頭で合わせ２点目を奪いました。

反撃したい佐野日大は前半２３分、根橋のドリブルが相手の反則を誘いペナルティキックを獲得。これをキャプテン大垣が冷静に決め１点を返します。

試合はこのまま１点差で迎えた後半、矢板中央がスローインからチャンスをつかみ、山本のロングスローからこぼれ球を永井が蹴りこんで追加点を奪いました。矢板中央は終了間際の４０分にも古田がダメ押しの４点目を挙げ決勝に進出、３連覇に王手をかけました。

第２試合は、この夏インターハイ県予選ベスト４のグレーのユニフォーム足利大附属と、同じくベスト８の赤のユニフォームの宇都宮短大附属が激突。

互いに決め手を欠き前半を０対０で折り返し、後半も両チームともにチャンスをものにできません。後半８分には足利大附属の福田のシュートも相手ゴールキーパーがファインセーブ。一方、宇都宮短大附属も後半２１分に星野が抜け出しシュートを放ちますが、ゴールキーパーに阻まれて得点を奪えぬまま延長戦へ。

均衡が破れたのは延長前半６分。足利大附属がスローインで、ゴール前の混戦から吉野がシュートを決め貴重な先制点を挙げました。粘る宇都宮短大附属は、延長後半６分、コーナーキックからのこぼれ球を山口がボレーでけり込み同点。ＰＫ戦へと突入します。

ＰＫでは互いに１人目がゴールキーパーに止められますが、このあと４本連続で成功させた宇都宮短大附属が勝利し、初優勝をかけて決勝に駒を進めました。

決勝戦は今月１５日午後１時から、宇都宮市のカンセキスタジアムとちぎで行われます。