この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで人気のドラマ考察系YouTuber・トケル氏が、話題のドラマ「いいこと悪いこと」第４話放送直後の公式SNSアカウント公開動画について独自の見解を語った。「【良いこと悪いこと】第４話ドラマ考察 キャストが真犯人を暴露！？公式情報！！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと」と題した動画内で、キャストへの「犯人は誰だと思うか」というインタビュー映像から犯人像を絞り込む視点を熱弁している。



トケル氏は、まず「松井を演じている秋谷一歩さんが宣伝隊としてキャストに聞き回った企画が面白い」と導入。いきなり犯人を否定した戸塚純希さん（今国役）の反応を「これは逆に非常に怪しい。犯人は本当のことは言わない、嘘をつくというふうなムーブなのかな」と鋭く分析した。水川塊さん（ひんちゃん役）が「僕を殺した人は自分も知っている」と明かした点にも注目し、「やっぱり同級生の中の誰かが…と考えてしまう」と推理を披露する場面も。



また、森本慎太郎さん（ターボ役）が「森本慎太郎は犯人分かってないわけよ。芝居してくださいって言われてた」とされる点について、「ターボは知らないのに動かされてる人かもしれない」として、本作独特の“情報の知らされ方”やキャストごとの役割の違いを推察。「犯人を知ってる人・知らない人がいて、インタビュー内容にも深い意図がある」と語った。



一方、深川舞さん（篠野目役）には「パネルを叩くシーンが印象的で、ダークな地面が見える」と述べ、神太郎は“自作自演なのでは”という大胆な考察も飛び出した。さらに「推理小説じゃないので、分かるように作られていない。脚本家思考を読むのが唯一の当て方」と視聴者に寄り添う言葉も。「当てるのが無理なんですよ」と言い切るトケル氏のスタンスに、コメント欄も大いに盛り上がった。



最後には、視聴者から寄せられた疑問や各キャスト・役柄に対する考察合戦も紹介し、「相関図にいない人物が犯人という線も捨てきれない」「キングの奥さんや勘太郎の正体も依然不明」と今後の展開へますます興味が深まる締めくくりとなった。トケル氏は「今後もライブ配信やサブチャンネルで考察を深めていきたい」と、ファンに呼びかけて動画を結んでいる。