ＭＬＢ公式サイトは８日（日本時間９日）、今オフのストーブリーグ開幕時点での３０球団戦力ランキングを発表し、今季球団史上初のワールドシリーズ連覇を達成したドジャースが１位に選ばれた。

同サイトは「すでにロースターの動きは活発化している。ＦＡ資格を得た選手が市場に出そろい、球団は契約のオプションやクオリファイング・オファーの可否を決断した」とし、「今の時点で（ＦＡの）ビシェットはブルージェイズの所属ではなく、シュワバーはフィリーズ所属ではなく、アロンソもメッツの所属ではない。まだどの球団も本格的な補強をしていない現段階で、毎年恒例のランキングを作成した」と説明した。その上で、１位のド軍の補強ポイントなどを解説した。

ドジャースの主なＦＡ選手はコンフォート、Ｅ・ヘルナンデス、ロハスらで主な補強ポイントは外野陣、ブルペン、二塁、打線の若返りとした。「昨オフのコンフォート獲得は完全に失敗に終わり、外野全体のＷＡＲ（総合指標）はＭＬＢ１８位と低迷。ポストシーズンでは完全に崩壊した」とし、カブスからＦＡとなっているタッカーらを獲得する可能性を挙げた。「さらに深刻なのが救援陣だ。昨冬に巨額を投じて補強したが、結果は伴わなかった。今オフ、どう再建するのかは依然として不透明だ」とした。

「そしてより大きな問題は打線の高齢化」と同サイト。フリーマン、ベッツ、Ｔ・ヘルナンデス、マンシーと主力４人はいずれも来季３３歳以上となり、すでに衰えの兆候も見え始めていると指摘。スミスや大谷翔平も３０代で「ドジャースは今やＭＬＢで最年長チーム。ポジションプレーヤーの若返りが今オフの最重要テーマになるだろう」と予想した。