ウザすぎ…大学生の社長息子が「みなさん、もっとしっかり働いてください」と説教　社員一同は「いや、お前がな」

経営者の身内ということだけで、偉そうにされたら溜まったものではない。投稿を寄せた50代男性（営業／年収1000万円）は、職場での衝撃的な出来事を書いている。（文：長田コウ）

「当時大学生だった社長息子が社員全員の前で『みなさん、会社のためにもっとしっかり働いてください』と言った」

「次年度から毎年1割の社員が辞めていった」

この発言に、社員全員が「いや、お前がな」と心の中で突っ込んだと男性は推測している。結局、その息子は「7年ほどかけて大学を卒業」したそう。

卒業後、息子は「副社長の肩書で入社」したようだが、その影響はすぐに表れた。

社員たちが会社に見切りをつけた様子がうかがえる。ただ、この息子は高校を中退しているようで、大学には大検を受けて入ったそう。このことについては「まぁ偉いかな」と、男性の評価ポイントであるようだ。

社員の士気を下げる存在が経営トップの近くにいることが、会社にとって最大のリスクなのかもしれない。

