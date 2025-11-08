【東京マルイ フェス ティバル 2025】 開催期間 11月8日：10時～18時（最終入場：17時45分） 11月9日：10時～16時30分（最終入場：16時15分） 会場：ベルサール 秋葉原 1F 入場料：無料

東京マルイは、開発中のガスブローバック・エアソフトガン「たきなの銃」のサンプルを公開した。11月8・9日開催のイベント「東京マルイフェスティバル 2025」にて展示している。発売時期、価格は未定。

「たきなの銃」は、アニメ「リコリス・リコイル」に登場する井ノ上たきなが使用するハンドガンを再現したガスブローバック・エアソフトガン。会場では試作品がお披露目となった。銃本体のほか、特徴的なマガジン形状を確認できる。特徴的な形状の再現のため、各部に新規金型を多数採用し開発を進めているという。

（C）2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.

（C）Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11