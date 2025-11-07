【タイトーくじ】『ミッフィー』のディック・ブルーナが描く動物グッズ「ブルーナアニマル」
ミッフィーの作者ディック・ブルーナが描くかわいい動物たちのくじ第2弾「タイトーくじ ブルーナアニマル Gingham Check Collection」本日11月7日（金）より順次発売される。
☆優しいくすみカラーとブルーナアニマルがおしゃれ可愛い「タイトーくじ」をチェック！（写真11点）＞＞＞
オランダの人気絵本『ミッフィー』の作者、ディック・ブルーナが描いたさまざまな動物たちのアイテムが手に入る、タイトーくじが新登場。
当くじは、「くすみカラー×ギンガムチェック」をテーマに、秋の暮らしにやさしく彩りを添えるアイテムをラインナップ。
ブルーナアニマルの世界観を大切に、可愛らしさの中にもシンプルで洗練されたデザインを取り入れ、大人の生活空間にも自然に馴染むアイテムが揃えられている。日々の暮らしにそっと寄り添う、上質で心温まるラインアップをぜひお楽しみください♪
A賞は約48cmの特大サイズでふんわりとした触り心地が魅力の「ゾウ」のぬいぐるみ。ギンガムチェックのソーイングラベルが付いており、お部屋に飾るだけで存在感が感じられるとともに、癒しの空間を演出してくれる。
B賞〜F賞には、くすみカラーとギンガムチェックを取り入れた雑貨アイテムをラインナップ。
B賞「刺繍入りのトートバッグ」や、食卓をやさしく彩るC賞「デザインプレート」、バッグや身の回りの小物に付けて楽しめるD賞「チャーム付きマスコット」、普段使いに便利なE賞「カラーコップ」やF賞「巾着ポーチ」など、日常のさまざまなシーンで活躍するアイテムが勢揃い。
LH（ラストハッピー）賞は、やわらかな質感と愛らしいフォルムが魅力的な特大サイズの「うさぎ」のぬいぐるみ！
LH賞もギンガムチェックのソーイングラベル付きで、最後のくじを引いた方にプレゼントされるスペシャルアイテムもお見逃しなく。
WH（ダブルハッピー）賞には「A賞 特大サイズぬいぐるみ ゾウ」をご用意。タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力してご応募いただいた方の中から抽選で30名様にプレゼントされるアイテムとなっているので、ぜひ応募してみてね。
また、「タイトーくじ ブルーナアニマル Gingham Check Collection」の発売を記念して、「A賞〜F賞セット」を抽選で1名様にプレゼントするキャンペーンを開催！
タイトーくじ公式X（@taito_kuji）をフォローし、対象の投稿をリポストすれば応募完了。応募期間は2025年11月7日（金）12：00〜11月13日（木） 23：59まで。
Illustrations Dick Bruna（C）copyright Mercis bv, 1953-2025 www.miffy.com
（C）TAITO CORPORATION
