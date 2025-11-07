【ムーミン】新作モバイルアクセサリーは冬模様♪ きらめくグリッターが幻想的
『ムーミン』の世界観が楽しめる、おしゃれでかわいい新デザインのモバイルアクセサリーがイングレムより登場！
『ムーミン』はフィンランドの作家トーベ・ヤンソンによって生み出された。激動の時代のフィンランドで生まれたムーミンの物語は、友情や勇気、自然との共生など普遍的なテーマを描き、世代や国境を超えて広く愛され続けている。
トーベ・ヤンソンの描いたムーミンの小説シリーズは60を超える言語で出版され、コミックスは40カ国で展開されています。近年アメリカでは雑誌『ザ・ニューヨーカー』での特集や、ニューヨーク・ブルックリン公共図書館で展示が開催されるなど、再び注目され始めており、アニメ化も発表されている。
このたび、そんな『ムーミン』のデザインが楽しめるスマホケース、スマホリングスタンド、メタルリングステッカーが新登場。
冬をイメージした「SNOWY WAY HOME」をテーマに、冬衣装や雪などのモチーフがふんだんにあしらわれたキュートなデザインに注目だ。
スマホケースは人気の「ラメグリッターケース」。
側面は衝撃をやわらげるTPU素材で振ってグリッターの変化を楽しむことができ、ボタンや端子周りまで精密に保護。安全性の高いミネラルオイルでスノードームのようにキラキララメが流れるスマホケース。全4種類のデザインがご用意されている。
スマホリングは「magness マグネット スマホリング スタンド」で、マグネット仕様で取り外しが簡単。リングの角度を調整可能なので、縦でも横でも操作可能、スタンド機能としても利用することができる。リングステッカーが付属。
ムーミンやリトルミイなど、全4種類のデザインをお楽しみいただける。
メタルリングステッカーも全4種をラインナップ。貼り付けるだけでお使いのスマートフォンをマグネット式アクセサリー（MagSafe等）対応にするリングステッカーで、簡単位置決めツールが付属する。
（C）Moomin Characters TM
