¡¡ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò½ä¤ê¡¢¹ñºÝ¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÏ¢ÌÁ¡ÊFIS¡Ë¤¬¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÁª¼ê¤ÎÍ½Áª»²²Ã¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¡ÊCAS¡Ë¤Ï6Æü¡¢ÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤òµá¤á¤ë¥í¥·¥¢Â¦¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¼õÍý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¥í¥·¥¢¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢AIN¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤ò¾ò·ï¤ËÍ½Áª¤Ø¤Î½Ð¾ì²ÄÈÝ¤Ï³Æ¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£FIS¤Ï¡¢AIN¤È¤·¤Æ¤âÍ½Áª»²²Ã¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ò10·î¤Ë·è¤á¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë