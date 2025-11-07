マンシーが必死でロブレスキーを止めた理由を明かす

エキサイトシーンの裏にはマックス・マンシー内野手のファインプレーがあった。ドジャースは1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に勝利し、2年連続の世界一に輝いた。試合中には、両軍が乱闘騒ぎになる場面も。マンシーが後日、その際の審判とのやりとりを語った。

4回のブルージェイズの攻撃だった。1死でジャスティン・ロブレスキー投手はアンドレス・ヒメネス内野手の打席で死球を与えた。直前にも内角を抉られていたヒメネスは怒りを露わに。両手を上げると、ロブレスキーもマウンドを降りて言葉を発した。これを発端に両軍ベンチが飛び出す事態に。グラウンドは騒然となった。

マンシーは米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」内で当時について言及。AJ・ピアジンスキー氏から「止めに行っていたよね？」と聞かれると、審判とのやりとりを明かした。

当初はマンシーも「やり返せ！」と思っていたという。しかし、この時点でまだ4回。リリーフの不安定さを考えると、「やばい！ 試合に留まって、もっと打者に投げてもらわないといけないから、彼を乱闘の中から出さないといけない」と考えたと説明した。

さらに審判からも「彼を連れ出さないと退場させることになる」と告げられていた。「彼が少なくとも後数人の打者に投げる必要があったから、乱闘から出して退場させないようにしたんだ」と止めた理由を明かした。（Full-Count編集部）