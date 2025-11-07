深刻な低視聴率

フジテレビが午後帯の情報番組を5年ぶりに復活させてから約1か月が過ぎた。その番組は系列の関西テレビ（大阪）が制作する「旬感LIVEとれたてっ！」（平日午後2時48分）。低迷が続くフジが浮上するためのカギを握る番組だ。視聴率はどうなっているのだろう。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

＊＊＊

【写真】すごいメンツ…「とれたてっ！」の“濃すぎる”レギュラー陣

「とれたてっ！」の視聴率は深刻なまでに低い。10月29日放送が個人0.5％（世帯0.9％）、同30日が個人0.4％（世帯0.8％）、同31日が個人0.4％（世帯0.9％）。各局が深夜と早朝に放送する通販番組並みの数字である。

同じ時間帯で放送されている他局の情報番組とは大差が付いている。日本テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」（平日午後1時55分）の同31日の視聴率は個人2.3％（世帯4.7％）。TBS「ゴゴスマ −GO GO！Smile！」（同）は同じく個人2.6％（世帯5.4％）。10月全体の平均個人視聴率も「ゴゴスマ」がトップだった。

ただし、「とれたてっ！」の低視聴率は仕方がない。まず、観る側の視聴習慣は簡単には変わらない。読み慣れている新聞、ずっと使ってきた醤油や味噌を容易に変更できないのと同じだ。

おまけに「とれたてっ！」は他局の情報番組より放送開始が約1時間遅い。制作担当局の関テレは午後1時50分から放送を開始しているが、フジは後半部分しか流さない。

さらに、他局の情報番組は上々の視聴率を得る生番組の後を受けて始まるが、「とれたてっ！」の前に放送されているのはドラマの再放送。個人視聴率は1％以下。午後帯の視聴者はあまりチャンネルを変えないから、前の番組の低視聴率は痛いのだ。

NHKの調査によると、視聴者は2時間30分の間に平均3.5回チャンネルを変える。しかし、15％の視聴者は全くチャンネルを変えない。14％の人は1度しか変えない。チャンネルは意外なくらい変えられないのである。

「イット！」でもある

フジが「とれたてっ！」を始めた理由もここにあると見ていい。フジは9月末まで5年間にわたって、平日午後1時50分から同3時42分まで旧作ドラマ2本を流してきたが、その視聴率があまりに悪いこともあって、「Live News イット！」（同3時42分）は極度の不振が続いていた。

再放送は個人視聴率でせいぜい1％台しか得られない。データではっきりと証明されている。特に一度見逃すとストーリーが分からなくなるタイプの連ドラは再放送には向かない。夜の放送と違い、午後帯は出掛ける人が多いからだろう。

ドラマの再放送より高い視聴率を期待されて始まった「とれたてっ！」。だが、まだ低視聴率。これが、後に続くニュースにどう影響をおよぼしているか。見てみたい。

まず「ミヤネ屋」に続いて放送された10月31日の日テレ「news every.第1部」（平日午後3時50分）の視聴率は個人2.6％（世帯4.7％）だった。

「ゴゴスマ」に続く同日の「Nスタ第0部」（同3時49分）は個人2.6％（世帯5.4％）。両番組とも前の番組の比較的高い視聴率をしっかりと引き継いでいる。

個人、世帯の視聴率が1％に満たない「とれたてっ！」からバトンを受けた同日の「イット！第1部」（平日午後3時42分）は個人0.8％（世帯1.5％）。やっぱり低視聴率を継承している。負の連鎖が起きている。

各局の夕方のニュースは0部、あるいは1部の視聴率の傾向が午後7時の放送終了まで続く。このままではフジの浮上は難しい。午後7時以降も前の番組の影響が続くからだ。もちろん、それぞれの番組の優劣が肝心だが、夕方のニュースが弱い局は古くから夜の番組も沈みがちなのだ。

フジが視聴率で断トツだった時代（1982〜93年）は、夕方のニュース番組戦争でも「FNNスーパータイム」が常勝していた。向かうところ敵なし。MCの故・逸見政孝さん、幸田シャーミン氏（69）がタレント並みの人気を得ていた。

そもそも夕方のニュースは中身にあまり差がない。だから余計に前の番組の影響を受ける。各局とも事件と政治の主なニュースを流すが、内容はほとんど一緒。ほかにグルメ情報やお買い得情報、観光情報などがあるものの、これも似たり寄ったりだ。

だからMCの好感度も視聴率を左右するが、「イット！」の青井実氏（44）の人気がどん底とは思えない。フジとしては、ひとまず「とれたてっ！」の視聴率を上げ、他局と同じ土俵に立ちたいところだろう。

では、「とれたてっ！」の視聴率が上がる可能性があるかというと、現状では難しい。一番の理由は放送時間帯だ。この番組が始まるまでに「ミヤネ屋」と「ゴゴスマ」は主なニュースを伝え終えている。

11月4日放送の「ミヤネ屋」はトップで高市早苗新首相（64）の演説を伝えた。この番組は天下国家に関わるニュースを好む傾向がある。政治のあとはワールドシリーズを連覇したドジャースのパレードを伝えた。

同日の「ゴゴスマ」の冒頭は東京都内にも出没したクマの情報。次いで、この日は今年一番の冷え込みとなったこともあり、天気予報。この番組は生活者目線の情報を優先しているようだ。その後、東京・浅草からの短い生中継を挟み、やはりドジャースのパレードを伝えた。

約1時間遅れで始まった「とれたてっ！」の最初の情報はドジャースのパレード。他局でほぼ放送を終えた後だった。これは辛い。他局を観ていて、この番組に乗り換えようとした視聴者が、ドジャース情報を目の当たりにしたら、再びチャンネルを変えてしまう可能性が高い。

悩ましいフジ

手っ取り早い解決策は「とれたてっ！」も放送時間を1時間早めること。そもそも関テレは午後1時50分から放送している。PD（プログラム・デイレクター＝コーナーの順番などを考える）は他局と真っ向から勝負できるので、喜ぶだろう。

企業としての関テレも喜ぶ。フジから入るネット料（番組のネット先が支払う料金）が劇的に増える。

もっとも、フジとしては二の足を踏むだろう。2時間にわたって放送してしまうと、仮に視聴率低迷で打ち切るとき、敗戦処理に手間が掛かる。主にスポンサー調整である。

フジは「とれたてっ！」の潜在能力も大いに気にしているだろう。放送開始を午後1時50分にしたら、どれくらいの視聴率が取れるのか。本家である関テレでの視聴率を見てみたい。

10月31日放送分は読売テレビ「ミヤネ屋」が個人2.5％（世帯5.1％）、MBS「ゴゴスマ」が個人2.9％（世帯5.9％）、「とれたてっ！」は個人1.3％（世帯2.8％）である。

「とれたてっ！」の数字は関東よりずっと良いが、やはり他局にかなり差を付けられての3位。フジはこの点でも午後1時50分スタートにするかどうか迷うはずだ。今、関西でトップだったら、迷わず番組冒頭から流すだろう。

「やっぱり再放送を」という声もある。名作ドラマをやれば視聴率が取れるという誤解が流布されているせいもあるだろう。

実例を挙げたい。8月19日に再放送された「北の国から」（1981年）は前半1時間が個人0.8％（世帯1.8％）、後半1時間が個人0.7％（世帯1.5％）。ほかの日も同水準である。ドラマには時代が反映されているから、長い時間が経ったあと、多くの支持を得るのは難しい。

おまけに再放送はちっとも儲からない。この点でもフジは午後帯をなんとかしたいだろう。再放送は制作費がゼロだから、高額のスポンサー料を取れない。だから局に入るマージンも安い。再放送でのCM売上高は頑張っても通常の番組の10分の1程度だ。

なぜか。車、マンションの販売と比較すると分かりやすい。どちらも特別な事情がない限り、新車や新築マンションを売ったほうが中古を販売するよりはるかに利益が出る。

フジの浮沈は「とれたてっ！」の行方にかかっている。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部