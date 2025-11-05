【無職の英雄】メインビジュアル・メインPV第2弾公開！ 第5弾キャスト情報も
TVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』のメインビジュアルとメインPVの第2弾を公開。また第5弾となるキャスト情報が後悔された。
『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』の原作は、九頭七尾による日本のライトノベル。小説投稿サイト『小説家になろう』にて2017年11月15日から2020年5月15日まで連載され、2018年7月よりアース・スターノベルから書籍化されている。
このたび、メインビジュアル第2弾が公開。魔法都市アルスベルで、カイト・クーファ・コレットが和気藹々としている姿を、後ろでアレルが優しい眼差しで見つめているというほのぼのとしたビジュアルとなっている。
また、メインPV第2弾も公開。舞台は変わり、魔法都市へ。アレルはさらなる力を手に入れるため、新たな仲間とともに次のステージへと進む。
そして第5弾となるキャスト情報も公開。カイト役には千葉翔也、コレット役には小倉唯が決定。
千葉からは「ちゃんと正義感があって良い子であると捉えているので、端々にそういった印象を持ってもらえるように工夫しております。可愛がっていただけると幸いです。」。小倉からは「主人公のアレルは、一見突き放すように見えても実はすごく温かいところが印象的でした。そんな彼と出会うことで、コレットも少しずつ変わっていく姿が見られるんじゃないかなと思います。ぜひOAを楽しみにしていてくださいね！」とのコメントも到着している。
さらに公式Xではフォロー＆リポストキャンペーンの実施を決定。公式Xアカウントをフォローし、該当ポストをリポストすると、抽選で3名に「カイト役 千葉翔也さん サイン入り特製色紙」が当たる。こちらもチェックしてほしい。
（C）九頭七尾/アース・スター エンターテイメント/無職の英雄製作委員会
