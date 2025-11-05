【サンリオキャラクターズ】「マミーポコパンツ」とコラボ！ かわいいデザイン
サンリオの人気のサンリオキャラクター『マイメロディ』『ハローキティ』『シナモロール』『ポチャッコ』をデザインに採用したユニ・チャームの『マミーポコパンツ』サンリオキャラクターズデザイン企画品が、2025年11月18日に一部企業にて期間限定品として発売される。
近年、日常の育児において、限られた時間の中でも「子どもと過ごす時間を大切にしたい」「子どもが喜ぶことを優先してやってあげたい」と考えている保護者様が増えている（ユニ・チャーム調べ）。そのため、紙おむつにおいても「子どもが喜ぶデザイン」「子どもが好きなデザイン」が商品選択の重要なポイントとなっている。一方、自我が芽生えるイヤイヤ期においては、お子さまがおむつ替えを嫌がり苦労するという声も多く寄せられているという。
そこでこのたび、お子さまが喜ぶサンリオの人気キャラクターをデザインに採用し、親子で楽しくおむつ替えができる『マミーポコパンツ』サンリオキャラクターズデザイン企画品を、期間限定で発売するという。
その特徴は、子どもが喜ぶサンリオキャラクターズのデザイン。
パッケージには『マイメロディ』『ハローキティ』『シナモロール』『ポチャッコ』の4キャラクターが大きくデザイン。おむつのデザインは全部で8種類あり、1袋に2種類のデザインが入っている。どのデザインが出てくるかはお楽しみ。「なにがでるかな〜？」と、開封時のワクワク感を演出することで、親子の楽しいコミュニケーションにつながる。
また、長く使えて、長時間でも「モレ安心設計」。
サイズが+1kg大きめ（ビッグサイズのみ対象外）に設計されているため長く使える。「おへそすっぽりシェイプ」でおへそまでしっかり引き上がり、たくさん遊んで動いてもモレずに安心。最大12時間（個人差あり）吸収で、長時間モレずに安心。独自の吸収体がたっぷりのおしっこを繰り返し引き込んで素早く吸収してくれる。
＞＞＞『マミーポコパンツ』サンリオキャラクターズデザインをチェック！（写真2点）
近年、日常の育児において、限られた時間の中でも「子どもと過ごす時間を大切にしたい」「子どもが喜ぶことを優先してやってあげたい」と考えている保護者様が増えている（ユニ・チャーム調べ）。そのため、紙おむつにおいても「子どもが喜ぶデザイン」「子どもが好きなデザイン」が商品選択の重要なポイントとなっている。一方、自我が芽生えるイヤイヤ期においては、お子さまがおむつ替えを嫌がり苦労するという声も多く寄せられているという。
そこでこのたび、お子さまが喜ぶサンリオの人気キャラクターをデザインに採用し、親子で楽しくおむつ替えができる『マミーポコパンツ』サンリオキャラクターズデザイン企画品を、期間限定で発売するという。
パッケージには『マイメロディ』『ハローキティ』『シナモロール』『ポチャッコ』の4キャラクターが大きくデザイン。おむつのデザインは全部で8種類あり、1袋に2種類のデザインが入っている。どのデザインが出てくるかはお楽しみ。「なにがでるかな〜？」と、開封時のワクワク感を演出することで、親子の楽しいコミュニケーションにつながる。
また、長く使えて、長時間でも「モレ安心設計」。
サイズが+1kg大きめ（ビッグサイズのみ対象外）に設計されているため長く使える。「おへそすっぽりシェイプ」でおへそまでしっかり引き上がり、たくさん遊んで動いてもモレずに安心。最大12時間（個人差あり）吸収で、長時間モレずに安心。独自の吸収体がたっぷりのおしっこを繰り返し引き込んで素早く吸収してくれる。
＞＞＞『マミーポコパンツ』サンリオキャラクターズデザインをチェック！（写真2点）