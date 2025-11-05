53歳でスペインに単身留学し、そのあとも帰国せずに異国でひとり暮らしを続けているRitaさん（56歳）。現在はジョージアの港町・バトゥミで「旅暮らし」を実践中。そんなRitaさんですが、移住を機に思いきって荷物を大量に手放し。持って行ったものは、なんと20kgのスーツケース1つとわずかな手荷物のみ。今回は、「少ないもので暮らす幸せ」について語ってくれました。

スーツケース1つでジョージアへ

3年前、日本を出発するときに持っていたのは、スーツケース1つとリュック1つだけでした。日本に残した荷物はなく、まさに「人生のすべて」を、そのなかにつめ込みました。

【写真】パッキング前のスーツケース

「それでたりるの？」と周りから驚かれましたし、正直なところ、私自身も少し不安でした。

でも、実際に海外で暮らし始めてみると、不思議と困ることはなく、むしろ今は身軽でいることの心地よさを味わえるようになったのです。

ただ、どんなに気をつけていても、3年同じ場所で暮らしていれば少しずつ荷物は増えていきました。

服も日用品も「見つけたときに買っておかないと、次は手に入らないかも…」と、つい手が伸びる。そんな海外ならではの不安や油断も重なり、気がつけばじわじわとオーバー気味になっていました。

そしてこの夏、スペインからジョージアへ移ることになり、私はもう一度「原点」に立ち返り、あらためて「もたない生活」、スーツケース1つにものを整理しました。

衣服は1種類「3つまで」がラク

今回、私が自分に課したのは「3つまでルール」です。ノースリーブは3枚、薄手の長袖も3枚、厚手の長袖、ワンピース、スカート、上着…どのジャンルも「3枚まで」と決め、その範囲で組み合わせながら着まわすことにしました。

唯一の例外は下着。海外では洗濯機がすぐに使えない環境もあるため、少し余裕をもって7枚。それ以外は、どんなに気に入っていた服でも「3枚だけ」と線を引きました。

仕分けのときには、まずお気に入りを前に並べます。そこから順番に手を伸ばし、残りはリサイクルショップへ直行。

その際に心がけたのは、「買った値段や思い出を引きずらない」こと。「あのとき奮発して買ったワンピースなのに」「あの旅の思い出が…」と考え始めたら、気持ちは揺れてしまいます。

だから、あえてしんみりせずに、迷いなく紙袋へ。むしろ潔さを楽しむくらいの気持ちで行動しました。

こうして数を絞ってみると、意外なことに「残した服はどれも本当に好きなもの」だけになっていました。毎朝クローゼットをあけたときに、どれを選んでも安心感がある。選択肢が少ないから迷わないし、コーディネートもシンプルに決まります。

「もたない生活」とは、ただものを減らすことではなく、じつは「迷いを減らして暮らしをラクにする工夫」でもあるのだと気づきました。

日用品はポーチに入る分だけ

服と同じように、日用品や雑貨も思いきって必要最小限にしました。文房具も化粧品も薬も、まずは「これひとつ」と決めて持ち歩く。たりなければ現地で調達すればいい、そう考えるようにしたのです。

加えて、ここでのルールは、先にポーチを決めて、その中に入る範囲にすること。化粧品・洗面用具・薬・文房・コード類、お決まりのポーチは、滞在先でもそのまま引き出しに入れて利用しています。自然に整理整頓ができ、次の出発時も荷づくりが簡単です。

結局、どの国でも人々が暮らしているので、必ず似たようなものは売られています。でもそこで、全てに「上質さ」を求めないことは大切です。「ボールペンは、書ければいい」「ハサミは切れればいい」。そんなふうに割りきると、不思議と心がラクになります。

思い返せば、日本にいた頃の私は「同じようなものをいくつももっていた」気がします。

ペンもリップクリームも化粧品も、まだ残っているのに新しいものに目移りしてしまい、 「念のため」「きっと使う」「今のものよりよさそう」そんな気持ちで、気づけば棚の奥に似たようなものが並んでいました。

ところが、「これひとつ」に絞って暮らしてみても、驚くほど不便はありませんでした。むしろ「最後までちゃんと使いきった」という小さな満足感が、以前よりも大きな充実感をくれることにも気づきました。

20kgのスーツケースに収める暮らし

スペインからジョージアへ引っ越すとき、航空券の荷物制限は20kgでした。

スーツケースに「本当に収まるかな」とドキドキしながらつめ込んでいきましたが、最終的には、体重をかけて押さえつける必要もなく、すんなり閉まり、思わずホッとひと安心。

しかし…「これなら余裕だな」と思ったのも束の間、空港で計量するとまさかの21kg！ あれだけ減らしたのにオーバーしてしまったことに、思わず苦笑いでした。1kg分は手荷物とし超過料金はセーフ。衣服2パック分をビニール袋に入れて、まるで白菜を買った帰り道かのように、飛行機へ乗り込みました。

今回、思いきって減らしすぎた感覚もありましたが、それでも不思議なもので、ジョージアに到着して1か月、なにも不自由はありません。

買いたしたものはひとつもなく、むしろ「この量で十分なんだ」と実感。暮らしというのは意外と少ないものでちゃんと回るものだと、あらためて思わされています。

家具つき住居がもたらすシンプルさ

もうひとつ助けられているのが、海外の多くの住まいが「家具・家電つき」であること。ベッドも食器も洗濯機もそろっていて、入居したその日から生活がスタートできる環境です。

ただその反面、「かわいいお皿をそろえたい」「リビングを好みの雰囲気に整えたい」といった楽しみは、望めません。人を招くことも少ないので、生活は「必要最低限」のまま。

でも、この環境だからこそ、暮らしがシンプルに保たれるのだと思います。「もっと便利に」「もっと快適に」と追いかける余地がないからこそ、今あるもので十分だと素直に思い、ブレずに、落ち着いた暮らし方を続けられるようになりました。

もたない生活で得られた「安心」と「ゆとり」

「もたない生活＝不便」だと思われがちですが、私が体験したのはその逆でした。少なくても暮らしはちゃんと回るし、余計なことに悩まずにすむ。荷物を減らした分、心のなかに余白ができて、その余白に安心やゆとりが入ってきたように感じます。

ものを減らすことは、自分を窮屈にすることではなく、むしろ毎日をラクにし、自分を大切にする時間を増やしてくれるのだと気づきました。

もちろん、街のショーウィンドウを見れば心が少し揺れることもあります。「最近なにも買ってないし、これくらいなら…」と誘惑にかられる瞬間も。そんなときは、自分に決めた「3つまでルール」を思い出し、新しく取り入れたら、その分は最後尾をリサイクルへ。

大切なのは「無理して減らす」ことではなく、「自分にとって必要なものを選び直す」こと。最小限のお気に入りにだけに囲まれることに、ずっと心地よさを感じるようになりました。