ショートヘアが若々しくすてきに見える人と見えない人の違いを紹介します。教えてくれるのは、女性の髪に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さん。50代の読者をモデルに、ショートヘアが美しく見える簡単なスタイリングのコツを伝授します。

若々しく見えるショートヘアは「後頭部」が重要

さとゆみ：最近ショートヘアにしたんですが、ショートになると、トップのボリュームがめっちゃ大事なんだなあとしみじみ思うようになりました。

【写真】横顔も後ろ姿も若々しいショートヘア

八木ちゃん：そうなんですよ。後頭部がふっくらしていると、若見えするだけではなく、頭の形もよく見えるし。

さとゆみ：知的な印象にも見えますよね。

八木ちゃん：そうなんです。すてきですよね。もともとショートヘアって、長い髪よりもトップにふくらみを出しやすい髪型なんですよ。

さとゆみ：というのは？

八木ちゃん：まず、ショートヘアってレイヤー（段）を入れやすいんですよね。髪の重なりをつくりやすいといえばわかりやすいでしょうか。

さとゆみ：だから、髪の動きも出しやすいし、ふっくらボリュームも出しやすいというわけですね。

八木ちゃん：さらに、ショートヘアにすると物理的に髪の重さが減りますよね。

さとゆみ：ああ、たしかに。ロングヘアだとどうしても重力に引っぱられますもんね。

八木ちゃん：そうなんですよ。ショートヘアは髪が短い分、髪全体の重さも減ります。だから、トップに高さやボリュームを出しやすいんです。

後頭部をふっくらさせるスタイリングのコツ

さとゆみ：どんなふうにスタイリングすればいいんですか？

八木ちゃん：簡単にふくらみを出す方法としては、トップの髪を立ち上げてその根元にドライヤーの風をあてる方法があります。

八木ちゃん：髪が乾いている状態で、トップの髪を持ち上げます。根元部分に温風をあててしっかり立ち上げるクセをつけたら、そのクセを冷風でキープします。

八木ちゃん：これだけでもだいぶボリュームが出るのですが、さらにこんもり盛り上げたい場合はロールブラシアイロンやくるくるドライヤーなどで、トップの髪を持ち上げるといいでしょう。

さとゆみ：だいぶふくらみができますね。

八木ちゃん：最後はこのふくらみをスプレーでキープします。このとき、ふくらみ部分を逆の手でキープしながらスプレーをかけるのがコツです。

さとゆみ：ショートは横顔と後ろ姿が命とよく言われますが、すごく洗練されて見えますね。

八木ちゃん：ショートヘアは大人の女性に本当におすすめなんです。2倍、3倍美しく見えるショートを楽しんでください。