11月4日、大人気バント『Mrs.GREEN APPLE（以下、ミセス）』のギター・若井滉斗と9人組ガールズグループ『NiziU』の最年少メンバー・NINA（以下、ニナ）の熱愛が『文春オンライン』・『FRIDAY』から報じられた。

【写真】2018年のミセス、今とビジュが違いすぎる…

「『FRIDAY』の記事によると、若井さんとニナさんのきっかけは、ミセスの大森元貴さんが『NiziU』に楽曲提供をしたこと。大森さんが『NiziU』と連絡先を交換する中で、ニナさんから若井さんの連絡先を聞いたといいます。

若井さん自身も『NiziU』が結成されたオーディション当時からニナさん推しだったそうですよ。同日に2媒体から同様の記事が掲載されていますので、ふたりの関係は知れ渡っていたのでしょうね」（スポーツ紙記者、以下同）

若井といえば、今年3月にはグラビアアイドル・未梨一花との“お泊まり”も報じられていたが…。

「あまりにも短期間のためネット上では若井さんの二股疑惑が浮上しています。ミセスの“ビジュアル担当”と呼ばれるだけあって、学生時代は告白されまくりの超モテモテだったといいます。圧倒的な人気・実力を誇る国民的バンドのギターですし、引く手あまたなのでしょうね」

本報道には当然ネット上も騒然。そんな中、ある投稿が話題になっているという。

「今回の熱愛報道がきかっけで、『ミセス』と『NiziU』の共演がなくなった場合、ニナのした行動が罪深いものになってくるのではという投稿が拡散されています。テレビ露出という観点でいうと、『ミセス』の方が多いことは明らかです。これにより紅白の出場までもが危ぶまれるのではとされていました」

この投稿に対しては、

《うわ、すごい、ロジックが完璧 違う答えがあるとすればミセスの活動休止》

《そうだな呼ばれなくなるか 結婚するかの2択かな》

など。納得の声が上がる一方で、

《不倫ではないので、そこまで追い込まれる事はないと思います》

《熱愛したくらいでなんで共演NGなんだよ》

《そうなってしまったら悲しいですね。でもニナちゃんって何も悪いことしてないんですよね》

と、ニナを擁護する意見も散見された。

「たしかに共演が難しくなる場合もありますが、今回は不倫等、お相手の家族に迷惑をかけるような行動ではなく、熱愛報道ですし、紅白が白紙になるほどの影響はないのでは。ただ、本人含め事務所も脇が甘かったことは否めません」（芸能プロ関係者）

ふたりの心中はいかに――。