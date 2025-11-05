グレープストーン（東京都中央区）が展開する「東京ばな奈ワールド」が、「ポケモン東京ばな奈」の5周年を記念した「ピカチュウ東京ばな奈クッションセット」プレゼントキャンペーンの第2弾を、11月7日から実施します。

【画像7枚】「ほ、欲しいっ……！！！」→これが「ピカチュウ東京ばな奈」クッションセットです！まさかの4つ入り！

そっくりのクッションが4つ入り

「ピカチュウ東京ばな奈」は、全6種の「ピカチュウ」の模様に焼き上げたスポンジケーキに、ポケモンの世界に登場する「きのみ」の一つ、「ナナのみ」をイメージした“ナナのみ風とろ〜りバナナカスタードクリーム”がたっぷり入ったスイーツ。4個入り、8個入り、12個入りが販売されています。

同キャンペーンでは、箱の中に「ピカチュウ東京ばな奈」そっくりのクッションが4つ入った「ピカチュウ東京ばな奈クッション」（非売品）が抽選で25人に当たります。クッションは縦43センチ×横26センチ。クッションが入った箱は、実際のお菓子のパッケージが約4倍になったビッグサイズで、収納にもインテリアにも使えます。

キャンペーンは「東京ばな奈【公式】Xアカウント」（@tokyobanana1991）をフォローし、11月7日午前10時にアップされる該当のキャンペーン投稿を「#ピカチュウ東京ばな奈クッションセット第2弾」をつけて引用リポストすると応募が完了します。応募期間は11月21日午後11時59分までです。

9月の実施時には、SNSなどで「欲しい！欲しすぎる！」「あまりにもかわいい」「これは欲しい…かわいすぎるわ」など話題になっていた同キャンペーン。第2弾実施の発表を受け、「またやってくれるらしい！」「4個入りというのが本当によい」「かわええ」「プレゼント限定かぁ〜」「次は当たるといいなぁ」など、キャンペーン開始を待つ人の声が寄せられています。