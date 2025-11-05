俳優の平愛梨さんは11月3日、自身のInstagramを更新。運動会の手作り弁当を公開しました。（サムネイル画像出典：平愛梨さん公式Instagramより）

俳優の平愛梨さんは11月3日、自身のInstagramを更新。運動会の手作り弁当を公開し、反響を呼んでいます。

【写真】平愛梨の豪華過ぎる手作り弁当

「凄いじゃないですか」

平さんは「こども達の運動会」とつづり、3枚の写真を投稿。1、2枚目に手作り弁当を載せています。唐揚げウインナー、卵焼きなどのおいしそうなメニューが重に詰まっており、とても豪華です。また、「まさかの‼︎　べベックが銀メダル頂いて‼︎　バンビーノがMVPという総合1位を獲得」など、子どもたちの運動会での活躍エピソードも披露しています。

ファンからは「豪華で美味しそうなお弁当」「美味しそうなご馳走」「凄いじゃないですか」「お弁当も子供達も頑張った」「愛梨さんが運動会見てたら騒ぎになりそう」などの声が寄せられました。

「今日も一緒にクッキング」

10月18日の投稿では「今日も一緒にクッキング」とつづり、三男と作った手作り料理を公開した平さん。今回の弁当に負けず劣らずの豪華さです。ファンからは「なんとよくできた子どもさんたちなんでしょう」「シェフの顔で頼もしい」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)