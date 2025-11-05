他にスキーンズ、サンチェスが候補入り

メジャーリーグのサイ・ヤング賞最終候補者が3日（日本時間4日）に発表され、ナ・リーグではドジャースの山本由伸投手が選出された。日本人初の快挙へファンの期待は高まっている。

山本はメジャー2年目の今季、開幕投手を務め、チームの先発投手では唯一離脱することなくシーズンを完走した。オールスターにも初選出。8月31日（同9月1日）から3試合連続2桁奪三振、9月6日（同7日）の敵地オリオールズ戦では9回2死までノーヒットノーランの快投を演じた。

最終的にレギュラーシーズンで30試合に登板し、12勝8敗、防御率2.49、201奪三振、WHIP0.99をマークしていた。さらにポストシーズンでは6試合に登板し、5勝1敗、防御率1.45。ワールドシリーズでは第2戦で完投、第6戦で6回1失点、第7戦でも3勝目を挙げ、シリーズMVPに輝いた。

これまで日本人投手はは過去に投票で2位に入った例は複数あるが、受賞は前例がない。この朗報にSNSでは「ぜひ彼にサイ・ヤング賞を」「うおー！ コレは胸熱過ぎる」「とってほしい」「甲乙付けがたい」「え、これはいけるんじゃないか由伸さん」「ちょっと期待しちゃってる」「ここに入るだけでもすごいことだわ」「まあ今年はスキーンズ。でも山本由伸はいずれ取るでしょう」と沸き立った。ポストシーズンではなく、レギュラーシーズンの成績が参考になる。

賞最終候補には山本の他、ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）、クリストファー・サンチェス投手（フィリーズ）が選出されている。スキーンズは防御率1.97、10勝10敗、216奪三振、サンチェスは防御率2.50、13勝5敗、212奪三振。レベルの高い選考を誰が制するのか、目が離せない。（Full-Count編集部）