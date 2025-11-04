¥¥Ã¥Á¥ó¤ò²È¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¡£²È»ö¤¬°ìÅÙ¤ËÊÒ¤Å¤¯²÷Å¬¤Ê´Ö¼è¤ê¤ò¾Ò²ð¡§11·î¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤µ»ö
ESSEonline¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢11·î¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥Èµ»ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
¥¥Ã¥Á¥ó¤ò²È¤ÎÃæ¿´¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢²È»ö¥é¥¯¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£LDK¤òÅÄ¤Î»ú¤ËÇÛÎó¡£¿ôÊâ¤ÇÀöÌÌ½ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÃ¦°á½ê¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÌá¤ì¤ë²óÍ·Æ°Àþ¤â¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤±¤Ç²È»ö¤ò°ìÅÙ¤ÇÆ±»þ¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£´Ö¼è¤ê¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¾Ü¤·¤¯¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»ö¤Î½é½Ð¤Ï2023Ç¯12·î¡£Ç¯Îð¤ò´Þ¤áÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
²È»ö¤Î»þÃ»¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë´Ö¼è¤ê¤Ë
¤ï¤¬²È¤ÏÉ×ÉØ¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡£3Ç¯Á°¤Ë¡¢30ÂåÌÜÁ°¤Ë¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ32ÄÚ¡Ê105Ö¡Ë¤ÎÊ¿²°¤ò·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
´Ö¼è¤ê¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó½Å»ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö²È»ö¤Î»þÃ»¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹Ô¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ò²È¤ÎÃæ¿´¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë´Ö¼è¤ê¡Ê¾å¿Þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢ÀöÌÌ½ê¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¢Íá¼¼¡¢¿²¼¼¡Ä¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤â¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¿ôÊâ¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤Çºî¶È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤«¤Î²È»ö¤â¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢Æ°Àþ¤¬¤È¤Æ¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£²È»ö¤Î»þÃ»¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¤ÈÀöÌÌ½ê¤ò¤Ä¤Ê¤°ÄÌÏ©
¾å¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¡¢ÀöÌÌ½ê¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÇò¤¤ÊÉ¤Î±ü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤éÀöÌÌ½ê¤Ø¤ÎÆ°Àþ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÈÀöÌÌ½ê¤Î´Ö¤ÏÊÉ¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¼ýÇ¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÀöÌÌ½ê¤Ø¤ÎÄÌÏ©¤òÀß¤±¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀöÌÌ½ê¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°ÄÌÏ©¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ÀöÌÌ½ê¤«¤é¥¥Ã¥Á¥ó¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬¤º¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤«¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÉÔÊØ¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¼ýÇ¼ÎÌ¤Ï¾¯¤·¸º¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀöÌÌ½ê¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°ÄÌÏ©¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë3Ç¯´Ö½»¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÄÌÏ©¤¬¤ï¤¬²È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÍøÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤ÄÌÏ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÍ·¤Ç¤¤ÆÀöÂõ¤«¤é¼ýÇ¼¤Þ¤Ç¤ÎÆ°Àþ¤â¥¹¥à¡¼¥º
ÀöÌÌ½ê¤Î¤¹¤°ÎÙ¤ÏÃ¦°á½ê¤ÈÍá¼¼¤Ç¤¹¡£¿å²ó¤ê¤¬1¤«½ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇËÜÅö¤Ë²È»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿å²ó¤ê¤Î²È»ö¤ÏÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ï¤¬²È¡£ÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀöÂõµ¡¤ò²ó¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤òÀö¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤ê¤Ê¤É²È»ö¤Î»þÃ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àß·×»Î¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈñÍÑÌÌ¤Ç¤â¿å²ó¤ê¤ò¶á¤¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢ÇÛ´É¥³¥¹¥È¤¬ºï¸º¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿å²ó¤ê¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë²óÍ·Æ°Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¡ÖÀöÌÌ½ê¢ªÃ¦°á½ê¡ÊÀöÂõµ¡¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¢ª¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¢ª¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤Î¤Ê¤¤Æ°Àþ¤Ë¡£ÀöÂõ¤·¤Æ¤«¤é¼ýÇ¼¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëºî¶È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤È¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬²£ÊÂ¤Ó¤ÇÇÛÁ·¤âÊÒ¤Å¤±¤â»þÃ»¤Ë
ÀöÌÌ½ê¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤ÎÊý¸þ¤Ë¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤È²£ÊÂ¤Ó¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤ÎÇÛÁ·¤¬¤È¤Æ¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©´ï¤òÊÒ¤Å¤±¤ë¤È¤¤â1Êâ¤Ç¡Ê¤â¤Ï¤äºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ë¥·¥ó¥¯¤ËÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ²÷Å¬¡£
ÎÁÍý¤ÎÉÊ¿ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤ä¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¤Î´¥Áç¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤Îºî¶ÈÂæ¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¼è¤Ã¤Æ¡×¡Ö¼è¤ê»®¼è¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¡×¤Ê¤É¤Î²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤â¡¢²÷¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤éLD¤äÏÂ¼¼¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë´Ö¼è¤ê¤â²÷Å¬
¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢ÏÂ¼¼¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢LDK¤¬Ä¹Êý·Á¤ÎÇÛÎó¤Ë¡£¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬°ìÄ¾Àþ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¼è¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë²ÈÂ²¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤ï¤º¡¢¼ä¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸½ºß¤Î²È¤Ç¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢ÏÂ¼¼¡Ê¾ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¤¬ÅÄ·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÀµÊý·Á¤Ë¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë²ÈÂ²¤ò¡¢¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡ÊÌÜ¤¬¹ç¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ë´Ö¼è¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î²£¤Ë¤¢¤ëÏÂ¼¼¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤éÌÜ¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÁ°¤ÎÊÉ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢LDKÁ´ÂÎ¤¬³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£ÊÉ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¤È¤Î²ñÏÃ¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾Íè¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬ÎÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î½ÉÂê¤äÊÙ¶¯¤ò¸«¤Æ¤¢¤²¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤ò²È¤ÎÃæ¿´¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê²È»ö¤Ç¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£