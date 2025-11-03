窓のサッシ掃除は「寒さが本格化する前がおすすめ」と話すのは、クリンネスト1級のあささん。ここでは、窓のサッシ掃除が重要な理由や、特別な道具や洗剤なしでできる掃除方法について紹介します。冬の結露対策にもなるので、ぜひ取り入れてみてください。

窓のサッシ掃除が重要な理由

気温が下がってくると、窓を開けるのがおっくうになりますよね。そこで、寒さが厳しくなる前に行いたいのが「窓のサッシ掃除」です。

【写真】ホコリだらけだった窓サッシが…見違えるほどキレイに！

サッシの溝は、外からの砂や雨水、室内のホコリが集まりやすい場所。放っておくと泥のように固まり、窓を開け閉めするときにすべりが悪くなることがあります。さらに、結露が多い冬場にはカビが発生しやすく、黒ずみやにおいの原因にも。定期的に掃除しておけば、サッシの劣化を防ぎ、見た目も清潔に保てます。

家にあるものでできる！窓サッシの掃除手順

以下の道具があれば、窓のサッシ掃除がスムーズにできます。

・サッシブラシ（古歯ブラシでもOK）

・中性洗剤

・綿棒

・いらない布

・雑巾またはマイクロファイバークロス

●手順1：土ホコリを取り除く

まずは窓サッシが乾いた状態で、ブラシを使ってサッシの溝にたまったホコリや砂を取り除きます。窓サッシを濡らしてしまうと汚れが泥状になり手間が増えるので、乾いた状態で取り除くのがポイントです。

ブラシではくだけで、かなりキレイになります。

●手順2：洗剤でこすり洗い

サッシに中性洗剤を吹きかけ、ブラシで溝全体をこすります。汚れがひどい部分は、洗剤を数分置くと落ちやすくなります。

●手順3：浮いてきた汚れをふき取る

汚れが浮いたら、布でしっかりふき取ります。角やレールの端は、綿棒や割り箸に布を巻いたものを使うとスッキリ。二度ぶきするとよりキレイになります。

●手順4：しっかり乾燥させる

最後はしっかり乾燥させることが大切です。湿気が残るとカビの原因になるため、窓をしばらく開けて風を通しましょう。

また、外側のサッシは天気のいい日にホースで汚れを洗い流し、スポンジでこすって仕上げます。高い位置の場合は、柄の長いブラシやワイパーを使うと安全です。

サッシの掃除で冬の結露対策＆大掃除もラク

サッシの汚れをきれいに落としておけば、冬の結露対策にもつながります。年末の大掃除の前に、軽く一度リセットしておこうという気持ちでサッシ掃除をしておくと、冬の暮らしがぐっと快適になりますよ。

※ ここで紹介している掃除道具や洗剤のなかには、建材や設備機器によって使用してはいけないものが含まれている場合があります。建材や設備機器の取扱説明書、また、掃除道具と洗剤の注意書きを事前に確認してから、使用してください。各種洗剤を使用する際には、ゴム手袋を着用してください