ワールドシリーズ第7戦に「1番・投手兼指名打者」で出場

【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。イニング間の準備に時間を要していることに、ブルージェイズの監督が不満を露わにした。

初回、出塁して三塁まで進んだ大谷は、攻撃終了後にベンチ裏へ。1分ほどグラウンドに出てこなかった。イニング間には2分のタイマーがカウントダウンされるが、審判の裁量でリスタート可能。大谷の登板時には休憩や準備の時間を鑑み、大谷がグラウンドに出てきたところからタイマーがリスタートされるケースが多い。

運命のワールドシリーズ第7戦。ジョン・シュナイダー監督は、初回の大谷の登場が遅すぎるのではないかと球審に抗議。2回にも二塁塁審に抗議していた。

その後、「FOXスポーツ」の試合中インタビューで、「彼が打席に入っている時は、余分に時間を与えることは理解している。イニング間のタイミング（時間の長さ）について話し合いをしていた」と説明しつつも、「私たちは理解を示しているが、少し酷すぎだと思った。（審判団は）対処すると。彼らはドク（ロバーツ監督）にもこの件について話した。でも彼は降板したので、もう心配しなくてもいいことだ」とあまりの長さが気になっていたようだった。（Full-Count編集部）