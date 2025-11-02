¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¤±¤É¸å²ù¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Îµð¾¢¡¦»°Ô¢À¶»°¥·¥§¥Õ¤¬Ä©¤ó¤À70Âå¤ÎÄ©Àï¤È¤Ï¡©
37Ç¯´Ö¤Û¤ÜËþÀÊ¤À¤Ã¤¿Ì¾Å¹¡Ö¥ª¥Æ¥ë¡¦¥É¡¦¥ß¥¯¥Ë¡×¤ò¤¿¤¿¤ß¡¢71ºÐ¤Ç¤¿¤Ã¤¿8ÀÊ¤À¤±¤Î¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿»°Ô¢À¶»°¥·¥§¥Õ¡£11·î2Æü¤Î¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»°Ô¢¥·¥§¥Õ¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡Ö¿®Ç°¤Î¤Ò¤È»®¡×¤ËÇ÷¤ëÆÃ½¸¤¬Êü±ÇÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ9·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤òÉÁ¤¤¤¿¼«ÅÁ¤ò½ÐÈÇ¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»°Ô¢¥·¥§¥Õ¤È¡Ö¥ª¥Æ¥ë¡¦¥É¥¥¡¦¥ß¥¯¥Ë¡×¤Ç8Ç¯´Ö¥·¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼ ¥¨¡¼¥°¥ë¥É¥¥¡¼¥¹¡×¤Î»û°æÂ§É§¥·¥§¥Õ¤¬ÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Îµð¾¢¤ÈÅìµþ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÍÌ¾¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¡¢Ì´¤Î»ÕÄïÂÐÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ìîµå¤Î¡ÖÀéËÜ¥Î¥Ã¥¯¡×¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡¹
»°Ô¢¥·¥§¥Õ¡Ê°Ê²¼»°Ô¢¡Ë¡§»û°æ¤µ¤ó¤¬¤¦¤Á¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬À®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Å»ö¤Î°ÍÍê¤¬¼¡¡¹¤ËÉñ¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ß¥¯¥Ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬µÞ³ÈÂç¤·»Ï¤á¤¿º¢¡£ËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È1¤«¤é10¤Þ¤Ç1¿Í¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬¤¹¤Þ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤â¤¦¡¢¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤Ë¤âÅ¹¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»°Ô¢À¶»°¥·¥§¥Õ¤È»û°æÂ§É§¥·¥§¥Õ
»û°æ¥·¥§¥Õ¡Ê°Ê²¼»û°æ¡Ë¡§Åö»þ¥Ñ¥ê¤Î¡Ö¥ë¡¦¥³¥ë¥É¥ó¥Ö¥ë¡¼¡×¤ÇÀèÀ¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢»°Ô¢¥·¥§¥Õ¤¬¡Ö¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤¤¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÁêÃÌ¤Ë¸«¤¨¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡ÖËÍ¤¬¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»°Ô¢¡§¤¨¤¨¤Ã¡©¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë»û°æ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡¡¥Þ¥¸¤«¤è¡ª¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£»û°æ¥·¥§¥Õ¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Í¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ç¡¢»û°æ¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥¯¥Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµÞ³ÈÂç¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ÉôÌç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤è¤Í¡£»û°æ¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¯¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤´¤¤É¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»û°æ¡§»°Ô¢¥·¥§¥Õ¤Î¼«ÅÁ¡Ø»°Ô¢¡¡Ç³¤¨¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç¿ßË¼¤ËÎ©¤Ä¡Ù¤ÎÂè3¾Ï¡ÖÄ©Àï¡×¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉËÍ¤¬¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤ËÄ©Àï¤Ë¼¡¤°Ä©Àï¡£¤³¤ÎËÜ¤Ë¤Ï»°Ô¢¥·¥§¥Õ¤ÎÄ©Àï¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËèÆü¡¢Ìîµå¤ÎÀéËÜ¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿¶¤êÉý¤Î¹¤¤¥Î¥Ã¥¯¡£
»°Ô¢¡§»û°æ¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢ËÍ¤¬¤É¤ó¤ÊÌµÍýÆñÂê¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤Æ¤âNO¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£8Ç¯¸å¤Ë»û°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï¿ô¿Í¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ÉôÌç¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ï²¿¿Í¤À¤Ã¤¿¡©
»û°æ¡§Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï3¿Í¡£ºÇ¸å¤ÏËÜÅ¹¤À¤±¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬25¿Í¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤À¤È100¿Í°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£
»°Ô¢¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¤Í¡¢ËÍ¤ÎÌ¾À¼¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î»û°æ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»û°æ¡§¤¤¤¨¤¤¤¨¡£
»°Ô¢¥·¥§¥Õ¤Î»Ñ¤¬È¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡©
»°Ô¢¡§»û°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
»û°æ¡§¤Ï¤¤¡£»°Ô¢¥·¥§¥Õ¤Î²¼¤Ë¤¤¤¿8Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉÝ¤µ¤Ç¤¹¤È¤«½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤ÏÅ¹¤Ë¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤ª²Û»Ò¤À¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¦¤Á¤Î¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤È¤«ËÍ¤ÎÌ¾Á°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¡¢¤½¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ï¤¦¤Á¤Î¤ª²Û»Ò¤ÎÌ£¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£
»°Ô¢¡§¤À¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÏª½Ð¤·¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÏÏª½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤è¤Í¡£¤½¤Î»Ñ¤¬È¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤Ê¡¢»û°æ¥·¥§¥Õ¤¬ËÍ¤«¤é¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë
»û°æ¡§¤¤¤ä¡¢ËÍ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï»°Ô¢¥·¥§¥Õ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬³Ø¤ó¤À¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Ì£Ãæ¿´¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÌ£¤òÄÉµá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»°Ô¢¥·¥§¥Õ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ì£¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¡×¤ÈÀéËÜ¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤é¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ£¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤µ¤¤¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤é¡£
»°Ô¢¡§¤½¤¦¡¢¤½¤ì¤¬¡¢ÎÁÍý¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¤ª²Û»Ò¤ò½Ð¤¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡£²æ¡¹¤Ï¤¢¤Î»þ´ü¤Ë¤º¤¤¤Ö¤ó»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¤è¤Í¡¢¤½¤ì¤¬º£¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»û°æ¡§¤Ï¤¤¡£¤ª²Û»Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ì¥·¥Ô¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀµ³Î¤Ë·ÚÎÌ¤·¤Æ¡¢»ØÄê¤É¤ª¤ê¤Ë¤Þ¤¼¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤ò¤¤Á¤ó¤È¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÎÁÍý¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÁÇºà¤ò¸«¤Æ¡¢ÁÇºà¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤Î´¶À¤Ç¤¤¤¤¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ò¤È»®¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¿Í¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ì£½Å»ë¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°Ô¢¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£
¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¿´¶¡ª
»û°æ¡§¤Ï¤¤¡£¤È¤³¤í¤Ç¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
»°Ô¢¡§¿ÍÀ¸100ºÐ»þÂå¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢70Âå¤ÎÄ©Àï¤È¤«¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Û¥ó¥È¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥§¥Õ¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê70¼êÁ°¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤ÏÂçÊÑ¤è¤¤¤³¤È¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Å¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
»û°æ¡§¤½¤ì¤ÏÂÎÎÏÅª¤Ë¡©¡¡»ÅÆþ¤ì¤«¤éÄ´Íý¤«¤é¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ1¿Í¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»°Ô¢¡§¤½¤¦¡£1¤«¤é10¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤ªÅ¹¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¿©ºà¤ò¼«Ê¬¤Ç»ÅÆþ¤ì¡¢¿©ºà¤Î¾õÂÖ¤È¤ªµÒÍÍ¤ÎÍ×Ë¾¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÂ¨¶½¤ÇÎÁÍý¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤¿¤á¤ÎÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ÎÎÁÍý¤Ê¤ó¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤ÎÁÍý¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤º¤Ë»à¤Í¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤ï¤±¤À¤±¤É¡Ä¡£
»û°æ¡§70Âå¤Ç¡¢¤À¤ì¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£
»°Ô¢¡§¤¦¤ó¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¡¢¤Ç¤â¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤À¤ì¤â¤ä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤Ê¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤¯¤ó¤Î¿´¶¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤Í¤¨¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï1½µ´Ö¤Û¤È¤ó¤É¿²¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢1Æü¥¬¡¼¥Ã¤È¿²¤ì¤Ð²óÉü¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢70¤¹¤®¤ë¤ÈÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¡£¤Þ¤¢¡¢¥×¥í¤À¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÁ°¤Ç¤Ï¥·¥ã¥¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Î±Ä¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ°ìÅÙºÂ¤ë¤È¤â¤¦Î©¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
£²¿Í¤Î¥·¥§¥Õ¤¬Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿¤³¤È
»û°æ¡§ËÍ¤Ï¥·¥§¥Õ¤È10ºÐ°ã¤¤¤Ç¤·¤Æ¡¢ÀÎ°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤Î10Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤»Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥§¥Õ¤ÎÇØÃæ¤ò¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¢¡¢»°Ô¢¥·¥§¥Õ¤Ï70Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿Ä©Àï¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ËÍ¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¡£
»°Ô¢¡§4Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¤Í¡¢ÂÎÎÏ¤¬¾¡Éé¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÇö¡¹µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç½µ2²ó¤Î¶Ú¥È¥ì¤È½µ1¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤â¤¦¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤¬¡¢º£¤Î¶ÚÆù¤ò75ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð80ºÐ¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤È¤ÎÆ®¤¤¤À¤Í¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤ï¤±¤À¤·¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£
»û°æ¡§¤¸¤Ä¤Ï¤Ü¤¯¤âÄ¹¤â¤Á¤µ¤»¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»°Ô¢¡§¤½¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¡£ËÍ¤Ï71ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡¢ÃÏ°Ì¤âÌ¾ÍÀ¤â¤ª¶â¤â¤¢¤ë¡£¥â¥Æ¤ë¤·¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤éË¾¤à¤â¤Î¤Ï¤â¤¦¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÅ¹¤òËÜÅö¤Ë75ºÐ¡¢80ºÐ¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£
»û°æ¡§ËÍ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï10Ç¯Àè¤ò¹Ô¤¯»°Ô¢¥·¥§¥Õ¤ÎÇØÃæ¡£º£Æü¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢70Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ªÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÄ©Àï¤·¤Ä¤Å¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£