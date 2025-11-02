シリーズ3勝でMVPを受賞

【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を制し、今世紀初のシリーズ連覇を果たした。シリーズ3勝を挙げ、胴上げ投手になった山本由伸がMVPを受賞した。シャンパンファイトでは、大谷翔平投手が感謝のポーズを送る場面があった。

大谷は3回途中3失点で降板し、ドジャースは1点差を追って9回の攻防へ。1死からロハスが同点弾を放って試合を振り出しに戻した。その裏、スネルがピンチを招くと山本が登板。先頭のカークに死球を与えて1死満塁となったが、ニゴロ、中飛で無失点に抑えた。

延長10回は3者凡退に抑えと、11回にスミスが勝ち越し弾。その裏は1死一、二塁となるも、カークを併殺打に仕留めて胴上げ投手となった。ワールドシリーズ3登板で3勝0敗、防御率1.02、15奪三振という圧倒的な成績を残し、日本人選手としては16年ぶりとなるシリーズMVPに輝いた。

勝利に沸くドジャースのクラブハウスではシャンパンファイトが行われた。大谷は山本と酒を掛け合い、歓喜を味わった。MLB公式TikTokは「ショウヘイ・オオタニとヨシノブ・ヤマモトの間には、互いへの深い敬意がある」として動画を公開。トロフィーを掲げる山本に対し、両手を広げてお辞儀するようなポーズを見せていた。「本物は本物を知る」との文言も添えている。

山本への“お辞儀”といえば、佐々木朗希が第2戦後に完投した山本に対して“土下座”する形で称えた場面が話題を呼んでいた。（Full-Count編集部）