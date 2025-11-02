シリーズ3勝でMVPを受賞

【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を制し、今世紀初のシリーズ連覇を果たした。連投で3勝目を挙げてシリーズMVPに輝いた山本由伸投手のキャップは、米国野球殿堂博物館に飾られるようだ。

山本は第2戦で完投勝利、第3戦は延長18回にブルペン待機した。崖っぷちの第6戦は6回1失点でチームを救った。第7戦は5回表終了後からブルペンで準備をはじめ、9回1死からロハスが同点打を放ったその裏、スネルがピンチを招いたところで登板となった。

先頭のカークに死球を与えて1死満塁にピンチを広げたが、バーショは二ゴロで2死に。続くクレメントの大飛球は中堅に入った直後のパヘスが好捕してピンチを脱した。延長10回は3者凡退に抑えと、11回にスミスが勝ち越し弾を放った。その裏は1死一、二塁となるも、カークを併殺打に仕留めた。

山本はワールドシリーズ3登板で3勝0敗、防御率1.02、15奪三振という圧倒的な成績を残し、日本人選手としては16年ぶりとなるシリーズMVPに輝いた。ワールドシリーズでの3勝は歴代13度目。直近では2001年のランディ・ジョンソン以来の快挙だった。

試合後、米国野球殿堂入り博物館は公式X（旧ツイッター）を更新。「ヨシノブ・ヤマモトは2001年の殿堂入り投手ランディ・ジョンソン以来、単一ワールドシリーズで3勝を挙げた初の投手となった。シリーズMVPとなった彼の第7戦でのキャップは、クーパーズタウン（アメリカ野球殿堂）に送られる予定だ」と綴った。山本がキャップを手渡している場面も添えている。（Full-Count編集部）