¡¡¡þÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåºÇ½ª½µ¡¡ÁáÂç5¡½3·ÄÂç¡Ê2025Ç¯11·î1Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÁÏÀß100¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÁá·ÄÀï¤Î1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁáÂç¤¬5¡½3¤Ç·ÄÂç¤ËÀè¾¡¤·¤¿¡£³ÚÅ·¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦°ËÆ£¼ùÅê¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬8²ó8°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¸½ÌòºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»22¾¡ÌÜ¡£9²ó¤Ïµð¿Í¤«¤éÆ±2°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤·¡Ö¥É¥é2¥ê¥ì¡¼¡×¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¼ù¤¬ÁáÂç¤ÇËá¤È´¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£8°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤éÍ×½ê¤òÄù¤á¤Æ8²ó¤ò2¼ºÅÀ¡£¸½ÌòºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»22¾¡ÌÜ¡Ê5ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡Ö·Ä±þ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤ÆÅê¤²¤¿¡£¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡140¥¥íÃæÈ×¤ÎÄ¾µå¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼´¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÆÍ¤¡¢9»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡Ë»þÂå¤Ï°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¤¤Æ¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤Ë»ê¤é¤º¡¢ÁáÂç¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Ê¤É¤ÇÄÌ»»117¾¡¤òµó¤²¤¿¾®µÜ»³¸ç´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯Ç½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤¬ÁáÂç»þÂå¤Ëµó¤²¤¿20¾¡¤ò¾å²ó¤ëÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÉ¾²Á¡Ê³ÚÅ·2°Ì»ØÌ¾¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤Ç·èÄêÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ËÆ£¤ÎÄ¾¸å¤Ëµð¿Í¤«¤é2°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄÏÂ¤Ï¡¢5¡½2¤Î9²ó¤«¤éµß±ç¤·1²ó¤ò2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£¡Ö¡ÊÌÀÆü¤Ï¡ËÀäÂÐ¤Ë¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¤¬¡Ö¥É¥é2¥ê¥ì¡¼¡×¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÁá·ÄÀï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ã±ÆÈ2°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¡£¡¡¡ÊÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë